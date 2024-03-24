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24 марта, источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин установил необычный рекорд НХЛ для хоккеистов 38+ лет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0).

Вашингтон
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Благодаря этому 38-летний капитан «столичных» смог установить новый рекорд НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Овечкин за последние пять матчей забросил восемь шайб. Александр стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забившим не менее восьми голов за отрезок из пяти матчей для хоккеистов в возрасте 38+ лет. Ранее достижение удерживали Теэму Селянне (в сезоне-2008/2009 — 38 лет; в сезоне-2010/2011 — 40 лет) и Шейн Доун (в сезоне-2015/2016 — 39 лет). Оба игрока забили по семь голов.

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 79 очков после 70 игр. Команда обошла «Детройт Ред Уингз» и поднялась в зону плей-офф в Восточной конференции.

Вашингтон
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Виннипег
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