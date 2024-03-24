Текущие события
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
01:00
Оттава
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
01:00
Филадельфия
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:30
Анахайм
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Баффало
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
Монреаль
Хоккей. НХЛ
24.03
Колорадо
Питтсбург
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
24.03
Вашингтон
Виннипег
30
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
24.03
Колорадо
Питтсбург
ОТ
54
24.03
Вашингтон
Виннипег
30
24.03
Вегас
Коламбус
42
24.03
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
ОТ
43
24.03
Сан-Хосе
Чикаго
ОТ
45
24.03
Ванкувер
Калгари
42
24.03
Рейнджерс
Флорида
Б
43
24.03
Нью-Джерси
Оттава
25
Хоккей. НХЛ. Все результаты
24 марта, источник: Чемпионат.com

Александр Овечкин прокомментировал свою продолжительную голевую серию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою продолжительную голевую серию.

Вашингтон
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Капитан «столичных» оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0). Благодаря этому Овечкин продлил свою голевую серию до пяти встреч. За этот отрезок форвард забросил восемь шайб.

«Не знаю. Шайба заходит в ворота. Ты находишь пути для броска. И да, клюшки тоже», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 24 марта, на «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда.

Вашингтон
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Виннипег
 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь