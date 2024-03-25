Российский хоккеист Тренин забросил первую шайбу за «Колорадо»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240888&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 24 марта. «Колорадо» со счетом 5:4 в овертайме обыграл «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу встречи хозяева уступали с разницей в четыре шайбы.

Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Шон Уокер (37-я минута), Яков Тренин (40), Джонатан Друэн (44, 61) и Натан Маккиннон (56). У «Питтсбурга» отличились Ессе Пульюярви (8), Брайан Раст (16), Сидни Кросби (34) и Пьер-Оливье Жозеф (36). Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 30 бросков из 34.

Для российского нападающего Тренина гол стал дебютным в составе «Колорадо». 7 марта он был обменян в команду из «Нэшвилла». Всего в текущем сезоне форвард забросил 11 шайб и сделал 4 результативные передачи.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон продлил серию с набранными очками до 18 матчей, помимо гола, на его счету две результативные передачи. Результативная серия канадца в домашних матчах составляет 34 игры. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, который в сезоне-1988/89 набирал очки в 40 домашних встречах подряд. Маккиннон набрал 122 (44 заброшенные шайбы + 78 голевых передач) очка и занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая россиянину Никите Кучерову, у которого 123 (41+82) очка.

«Колорадо» набрал 97 очков после 71 матча и занимает 1-е место в Центральном дивизионе. «Питтсбург» с 70 очками в 70 играх располагается на 7-й строчке в Столичном дивизионе.