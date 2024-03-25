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Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Кросби обошёл Гретцки по количеству голов за один клуб НХЛ

В США на стадионе «Болл-Арена» завершился матч матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз».

Колорадо
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Кросби обошёл Гретцки по количеству голов за один клуб НХЛ | Источник: Чемпионат.com

В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.

Лидер гостевой команды Сидни Кросби набрал четыре очка в этой встрече, одно из них — заброшенная шайба.

Таким образом, на счету канадского хоккеиста стало 584 шайбы за «Питтсбург Пингвинз», что позволило ему обогнать Уэйна Гретцки (583) по количеству шайб за один клуб.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Александру Овечкину — 848 шайб за «Вашингтон Кэпиталз». В топ-3 также входят Горди Хоу (786 за «Детройт»), и Стив Айзерман (692 за «Детройт»).

Далее идут Марио Лемье (690, «Питтсбург») и Джо Сакик (625, «Квебек Нордикс»/ «Колорадо Эвеланш»). Шестым идёт Бобби Халл (604, «Чикаго Блэкхоукс»). После него теперь располагается Кросби.

Колорадо
5:4ОТ
0:2, 2:2, 2:0
Питтсбург
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