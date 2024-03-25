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11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Вашингтона» оценил выступление Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что капитан Александр Овечкин забрасывает очень важные для команды шайбы в решающей стадии регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В воскресенье Овечкин оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс» (3:0). Россиянин забрасывает на протяжении пяти игр подряд. Теперь на счету россиянина 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтона» отстает от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки на 46 шайб.

«Когда наступают самые важные игры года, когда на кону стоит весь сезон, каждый вечер он просто показывает отличные результаты. Он забивает очень важные голы для нашей команды, чтобы удержать нас в игре», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» (79 очков) занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона и находится в зоне плей-офф.

Вашингтон
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0:0, 0:0, 3:0
Виннипег
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