Тренер «Вашингтона» оценил выступление Овечкина в НХЛ

В воскресенье Овечкин оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс» (3:0). Россиянин забрасывает на протяжении пяти игр подряд. Теперь на счету россиянина 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтона» отстает от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки на 46 шайб.

«Когда наступают самые важные игры года, когда на кону стоит весь сезон, каждый вечер он просто показывает отличные результаты. Он забивает очень важные голы для нашей команды, чтобы удержать нас в игре», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.