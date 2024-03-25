Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Торнтона и Гретцки

Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Звёздный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. В его активе теперь 26 заброшенных шайб и 91 результативная передача в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал первым игроком с сезона-2006/2007, которому удалось покорить отметку в 90 ассистов в одной регулярке. Тогда это удалось Джо Торнтону.