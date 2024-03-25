«Нельзя сомневаться в машине, которая не ломается». Что говорят в Америке об Овечкине

Александр Овечкин во второй половине сезона мощно прибавил, а в последние дни, когда его команда всеми правдами и неправдами сражается за место в плей-офф, его просто-таки не остановить.

Сколько у «столичных» в этом сезоне было проблем — не счесть. И неудачное начало от Ови, и уход Бекстрёма, и обмен Кузнецова, и распродажа перед дедлайном, и травмы, и где-то вынужденный ввод в состав свежей и молодой крови. Казалось бы, какой тут плей-офф, но нет, сражаются «столичные», бьют лидеров и уже заползли в восьмёрку.

В последнем матче с «Виннипегом» капитан «Вашингтона» оформил свой третий дубль за неделю и сравнялся с Яромиром Ягром по количеству сезонов с 25+ голами (18 сезонов). А восемь голов в последних пяти матчах стали первым случаем в истории НХЛ для игрока в возрасте 38 лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240884&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нельзя сомневаться в машине, которая не ломается»

В погоню за Гретцки в этом году Овечкин запрягал долго, но как же быстро едет сейчас!

«Овечкин поймал кураж», — заключили в соцсетях НХЛ.

«В этом сезоне мои мысли перешли от “Ови, пожалуй, не догонит Гретцки” к “Чёрт побери, да он точно 900 выбьет”. Так счастлив за него. Нельзя сомневаться в машине, которая никогда не ломается. Иногда она может “чихать”, но разница в том, что она всегда работает и находить путь», — написал автор сайта RMNB Иан Оланд.

«Последние пять игр Овечкина — восемь голов. Первый 61 матч — 16 голов. Хотите ли вы, чтобы он побил рекорд Гретцки или чтобы он затащил “Вашингтон” в плей-офф, он предпринимает рывок, чтобы осуществить и то и другое», — написал журналист Адам Рид.

«Время идёт, многое меняется, но одно остаётся неизменным — Алекс Овечкин и Сидни Кросби. Часть их наследия будет и в том, как долго они смогли оставаться игроками, дающими результат. То, что они сделали, то, как долго они это делают, это просто ненормально», — считает Тайлер Андерсон.

«Овечкин уже забил 26 в этом году. Учитывая, как сложилась первая часть сезона, просто безумие, что сейчас он уже в зоне досягаемости от своего 18-го сезона с 30 голами. Это выведет его на чистое первое место в истории НХЛ, сейчас он делит лидерство с Майком Гартнером», — отметил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

«Кстати, Овечкин оживился. Уже только это делает погоню “Вашингтона” за третье место в дивизионе вполне посильной задачей. Если это случится, его тренер заслуживает “Джека Адамса”, — написал журналист из Питтсбурга Марк Росси.

Некоторые уже начали обновлять прикидки, когда падёт великий снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Если Овечкин забьёт ещё шесть голов в этом сезоне, то до Гретцки останется 40 голов. Тогда вполне возможно, что он подберётся к нему совсем близко в концовке следующего сезона», — рассуждает журналист Тед Старки.

«Овечкин идёт в графике на 28 голов в сезоне, то есть до нового рекорда останется 45 голов. Как думаете, сможет он его побить уже в следующем году?» — задаётся вопросом автор Washington Post Нил Гринберг.

«Восемь голов в пяти матчах? Не хочу заканчивать сезон через две недели»

Один из голов Овечкина в ворота «Джетс» получился крайне необычным — Саша зарядил по шайбе одновременно с Коннором Макмайклом.

«Сразу ли понял, что это мой гол? Мы с Майки посмотрели друг на друга… Знаете, меня устраивает. Да, немного повезло, но неважно, кто забивает и как. “Виннипег” — одна из лучших команд в лиге, это был большой тест для нас. Первые два периода мы плохо играли, но Линдгрен провёл выдающийся матч, и меньшинство проделало великолепную работу, а в третьем периоде мы нашли пути к победе.



Восемь голов в пяти матчах? Не знаю, шайба заходит в ворота, находятся линии для броска. И клюшки тоже, да. Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьёмся весь сезон начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — сказал после игры Овечкин.