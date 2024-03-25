Питание Овечкина опасно для обычных людей? Кока-кола во время матча, гигантский обед и мамины голубцы

Александр Овечкин продолжает поражать общественность своей невероятной игрой. В последнем матче с «Виннипегом» (3:0) капитан «Вашингтона» оформил дубль, который стал третьим в последних четырех матчах. Во второй половине сезона россиянин выдает нереальный хоккей. В последних 24 матчах Александр забил 18 голов. Для сравнения на старте сезона (в первых 43 играх) у него было только 8 шайб. Пауза на Матч звезд и поездка в Дубай с семьей пошла на пользу игроку. Он к своим 38 годам знает, как нужно восстанавливаться, чтобы показывать свой лучший хоккей.

Сколько Овечкин играет в НХЛ, столько говорят о его подготовке, тренировках и питании. В последнем он далеко не пример для подражания. Диету Ови сложно назвать образцовой, и она точно не будет полезна для всех людей. Известен предыгровой обед игрока «Кэпиталз». Он его много лет заказывает в итальянском ресторане «Мама Лючия». Обозреватель официального сайта НХЛ Павел Стрижевский в 2018 году посетил это заведение в Вашингтоне и попробовал «обед Ови». В него входит курица-пармезан, спагетти с четырьмя соусами: альфредо, традиционный томатный, мясной и грибной соус марсала, хлеб, салат. Шесть лет назад такой обед стоил $19,50.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240884&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед каждым домашним матчем Эрик шеф-повар Mamma Lucia, выходит на работу пораньше, чтобы к 9:30 утра приготовить Овечкину его традиционный обед. К 10:30 утра еда доставляется одним и тем же водителем в Арлингтон на тренировочный каток «столичных». Обед Овечкина стал знаменитым благодаря бывшему игроку «Вашингтона» Бруксу Орпику.

«Мама Лючия — это паста с огромным куском куриного филе, которую подают с горой хлеба и несколькими тарелками соусов — после такого обеда обычно хочется вздремнуть. Мы всегда узнаем, когда он хочет есть: в 11 утра никто еще и не думает о ланче, а Ови уже идет в столовую и орет “Мама Лючия! Мама Лючия!”. Это странно, но это ему помогает», — рассказывал Орпик.

Такой прием пищи выглядит очень большим. Даже для хоккеиста, который в среднем тратит во время матча 1500 калорий. В среднем профессиональный игрок по ходу сезона должен потреблять от 3000 до 6000 ккал. Если говорить про обед Овечкина, то правильным было бы отказаться от сливочных соусов к пасте и белого хлеба. Паста с томатным соусом и курица — это практически идеальный обед хоккеиста, где есть большое количество сложных углеводов (паста) и легкоусвояемого белка (курица). Сливочные соусы содержат много жира и лишних калорий. Чтобы не проголодаться на игре, за три часа до матча можно устраивать небольшой перекус. Отлично подойдут тосты с натуральным джемом (любимый перекус Сидни Кросби) или арахисовой пастой.

Жена Александра Анастасия Овечкина в последнем интервью «СЭ» рассказывала, что ее муж в день матча обедает в районе 12:00 утра, за семь часов до начала матча. Его следующий прием пищи только дома после игры.

«Он любит все, что связано с фаршем, — котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо Татьяны Николаевны (мамы Овечкина) — голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же “курицу—пармезан” я ему тоже делаю. Пельмени любит», — говорила Анастасия.

Овечкин — большой любитель кока-колы, ее он может пить даже во время матча. Александр рассказывал, что у него в бутылке на игру налит именно этот напиток.

«В первый сезон мой массажист, он был профессиональным марафонцем, сказал мне, что для энергии пьют колу. Не знаю, даёт ли она энергию, но вроде работает», — приводит слова Ови ESPN.

Источник: Соцсети

Марафонцам, как и хоккеистам, нужны углеводы для энергии. В кока-коле они содержатся в большом количестве, и быстро поступают в кровь. Однако все-таки в этом напитке больше вреда, чем пользы. В одной банке колы может содержаться 45 гр сахара. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) суточная норма сахара составляет для взрослого 25 гр, а для детей — 20 гр. Сахар и огромное количество искусственных добавок, которые содержатся в газированных напитках наподобие колы, очень негативно влияет на микробиоту кишечника, провоцирует воспаление, наносит удар по иммунитету.

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Заменить кока-колу следует напитками, которые восполняют водно-электролитный баланс. Подобные напитки обязательны в рационе профессионального хоккеиста.

Одноклубник Овечкина Ларс Эллер рассказал, что Александр предпочитает брать на борт самолета, когда команда отправляется на выезд: «Каждый раз, когда мы садимся в самолет, перед этим Александр берет в Subway острый итальянский сэндвич длиною в фут».

Фастфуд содержит в себе много трансжиров, которые также опасны для организма и могут провоцировать серьезные заболевания, такие как сахарный диабет, ожирение и т. д. Предпочтение лучше отдавать качественной еде и цельным продуктам. Когда Александр находится дома, то его питание, вероятно, более полезное и здоровое, ведь дома ему готовят любимая жена или мама.

А еще в отношении Овечкина важно понимать, что он человек огромного таланта и потрясающих природных данных. И любая даже самая здоровая диета не сделает другого игрока похожего на Александра. Вот и не самое правильное питание не наносит такого вреда Ови и не мешает ему забивать и идти за рекордом Гретцки.