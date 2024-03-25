Овечкина признали лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге

В четырех матчах Овечкин забросил семь шайб и сделал результативную передачу. Российский нападающий довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 848 и по этому показателю уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Всего в текущем сезоне россиянин набрал 58 (26 заброшенных шайб + 32 результативные передачи) очков.