Овечкина признали лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге
В четырех матчах нападающий «Вашингтона» забросил семь шайб.
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В четырех матчах нападающий «Вашингтона» забросил семь шайб.
ТАСС, 25 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В четырех матчах Овечкин забросил семь шайб и сделал результативную передачу. Российский нападающий довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 848 и по этому показателю уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Всего в текущем сезоне россиянин набрал 58 (26 заброшенных шайб + 32 результативные передачи) очков.
Второй звездой недели стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 10 (3+7) очков в четырех встречах. Третьей звездой признали канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. В четырех играх на его счету 11 (1+10) очков.