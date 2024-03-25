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20:30 (мск), источник: ТАСС

Овечкина признали лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге

В четырех матчах нападающий «Вашингтона» забросил семь шайб.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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ТАСС, 25 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четырех матчах Овечкин забросил семь шайб и сделал результативную передачу. Российский нападающий довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 848 и по этому показателю уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Всего в текущем сезоне россиянин набрал 58 (26 заброшенных шайб + 32 результативные передачи) очков.

Второй звездой недели стал американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 10 (3+7) очков в четырех встречах. Третьей звездой признали канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. В четырех играх на его счету 11 (1+10) очков.

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