Панарин превзошел даже Гретцки! Россиянин впервые выбил сотню в сезоне НХЛ

Кажется, что совсем недавно Артемий Панарин дебютировал в НХЛ на самом высоком уровне, а тем временем Хлебушек проводит свой уже девятый сезон в главной хоккейной лиге мира. За эти годы звездный российский форвард, так и не выбранный на драфте, успел сменить три клуба. И в каждом был одним из самых ярких звезд: в «Чикаго Блэкхокс» его связка с Патриком Кейном на долгие времена стала если не культовой, то около того; в «Коламбус Блю Джекетс» болельщики клуба чуть ли не молились, чтобы россиянин остался в команде, а потому расстроились и даже обиделись на Артемия после его отказа подписывать новый контракт с «мундирами»; в «Нью-Йорк Рейнджерс» он стал главным действующим лицом и лидером, от которого ждут погони за Кубком Стэнли.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 25, 27.03.2024, 2:00 Рейнджерс 6 Филадельфия 5 ОТ

И удивительно, что до сих пор Панарин при своей сумасшедшей результативности ни разу не мог достичь символической отметки в сто очков за сезон. Всякий раз российский форвард останавливался в нескольких шагах от данного достижения. Но уверенность в том, что Артемий добьется успеха, не было. Сегодня Хлебушек подтвердил, что вера в его способности не была взята с потолка.

«Филадельфия» под руководством Джона Тортореллы, с которым Панарин работал в «Коламбусе», даже при серьезных кадровых трудностях каким-то образом умудряется оставаться в зоне плей-офф и действовать на нервы всем клубам лиги. Испытанием стал матч и для «Рейнджерс». До конца второго периода они «летели» со счетом 0:2, и тогда лидер «синерубашечников» взял в свои руки выполнении миссии по камбэку. Артемий при игре в большинстве оценил бросковый потенциал Мики Зибанежада, и пока у того было достаточно пространства для выстрела, отпасовал ему на свободный лед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240919&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой передаче Панарин наконец-то добрался до заветной «сотки» и стал восьмым российским хоккеистом за всю историю, кому удалось набрать минимум 100 баллов в одном регулярном сезоне НХЛ. До Артемия до этого добивались Александр Овечкин и Никита Кучеров (оба — по четыре раза, рекорд), Евгений Малкин (трижды), Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Федоров (все — по два раза) и Кирилл Капризов (один раз).

Также Панарин стал седьмым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим 100 очков в регулярном сезоне НХЛ, и первым за последние 18 лет, когда Яромир Ягр достиг итоговой отметки в 123 балла в сезоне-2005/06. За всю историю клуба из Нью-Йорка 100 очков в одном розыгрыше чемпионата удалось набрать Панарину (сезон-2023/24), Ягру (2005/06), а также Жану Рателю (1971/72), Марку Мессье (1991/92), Вику Хэдфилду (1971/72), Майку Роджерсу (1981/82) и Брайану Личу (1991/92). Примечательно, что в этом списке нет даже Уэйна Гретцки. Максимум, которого достигал великий канадец в стане «Рейнджерс», — 97 очков в сезоне-1996/97.

Ассист Панарина в итоге запустил невероятный по своему сюжету процесс. В третьем периоде обе команды устроили голевую перестрелку, в ходе которой «Рейнджерс» выбрались вперед, а «Флайерз» раз за разом сравнивали счет. Выяснять отношения пришлось в овертайме, где Адам Фокс при участии все того же Панарина, оформившего ассистентский хет-трик, закрыл лавочку и принес «синерубашечникам» победу. Подопечные Питера Лавиолетта, одержавшего свою 800-ю победу в тренерской карьере в НХЛ, первыми набрали 100 в текущем сезоне и оформили выход в плей-офф.