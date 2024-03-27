Овечкин прервал голевую серию, но «Вашингтон» снова победил. «Кэпиталз» мчатся в плей-офф

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в свой дебютный энхаэловский сезон продолжает выжимать максимум из откровенно скудного ростера своей команды. На прошлой неделе «Кэпиталз» набрали приличный ход и неожиданно для многих вернулись в зону плей-офф, обыграв на короткой дистанции «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Виннипег».

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 25, 27.03.2024, 2:00 Вашингтон 4 Детройт 3 ОТ

Четыре победы в пяти последних матчах позволили им максимально приблизиться к идущей третьей в Столичном дивизионе «Филадельфии» и потеснить из зоны wild card кризисный «Детройт». А сегодня команде Александра Овечкина предстояло укрепить свое положение и не оконфузиться на домашнем льду в матче с «Ред Уингз», который болельщики ожидаемо окрестили одним из ключевых в этом сезоне. Правда, на деле он не внес никакой ясности в турнирные расклады.

«Столичные» выглядели откровенно бледно в первом периоде, где их несколько раз прилично выручил отвоевавший место в воротах у Дарси Кемпера Чарли Линдгрен. Причем первый по-настоящему опасный бросок парни Карбери нанесли по воротам Алекса Лайона лишь на 11-й минуте матча.

Однако уже в начале второй двадцатиминутки хозяева открыли счет, сумев вывести на хлесткий кистевой бросок Ника Дауда. Вот только для гостей не составило большего труда оперативно отыграться благодаря шайбе Алекса Дебринкэта, а затем прибрать инициативу и незадолго до второго перерыва выйти вперед, запихав шайбу с мясом через ленточку и реализовав большинство. И если бы не Линдгрен, уйти отдыхать «Кэпс» могли с куда менее приятным счетом.

Те, кто часто смотрит матчи «Вашингтона» в этой регулярке, кажется, уже давно не пытаются объяснить метаморфозы, происходящие в игре команды Карбери — она приучила нас, что по ходу почти любого конкретного взятого матча способна принимать совершенно разные состояния. Не стала исключением и сегодняшняя встреча с «Крыльями». Уже в начале третьего периода хозяева смогли прибавить и не только сравнять счет, но и забить еще один гол.

Сначала «Кэпс» усилиями своего первого звена наказали Морица Зайдера за неудавшийся выход из собственной зоны и соорудили результативную позиционку, закончившуюся голом Коннора Макмайкла. Причем связать молодого немца на полборта помог Александр Овечкин, который прервал этой ночью свою пятиматчевую голевую серию. А через несколько минут своей юбилейной 25-й шайбой в сезоне отметился Дилан Строум, удачно сыгравший на добивании.

Но удержать зыбкое преимущество до конца третьего периода «Кэпиталз» не сумели. На 56-й минуте хозяева поплыли в своей зоне под прессингом нападающих «Детройта» и позволили гостям вывести на бросок Патрика Кейна, без шансов расстрелявшего Линдгрена с замашистого подготовленного щелчка. К счастью для команды из столицы США, в овертайме ей принес дополнительное очко все тот же Строум, вскрывший оборону «Ред Уингз» вместе с Джоном Карлсоном всего в пару передач.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240930&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трудовая победа над прямым конкурентом без отбывающего дисквалификацию Тома Уилсона и травмированного Сонни Милано позволила «Вашингтону» увеличить отрыв от преследователей из Мичигана еще на один балл. При этом «Столичные» по-прежнему имеют матч в запасе относительно команды Дерека Лалонда, отстающей всего на два очка. Теперь Овечкина и компанию ждет выездная игра с «Мэйпл Лифс», победа над которыми может переместить их в топ-3 дивизиона.