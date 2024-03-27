«Он — бог, отдайте ему “Харт”! Что в Америке говорят о 100 очках Панарина

Что говорят в Америке об Артемии Панарине, который выбил 100 очков за сезон в НХЛ, достоин ли он звания MVP | Источник: Чемпионат.com

Артемий Панарин продолжает творить историю. В матче с «Филадельфией» он оформил ассистентский хет-трик, помог «Рейнджерс» первыми в этом сезоне оформить путёвку в плей-офф, а Питеру Лавиолетту — одержать 800-ю победу в карьере, и это ещё далеко не предел. Ну и, конечно, россиянин впервые в карьере выбил 100 очков за сезон. Такой результативности в «Рейнджерс» не было со времён Яромира Ягра, который в сезоне-2005/2006 набрал 123 очка в 82 матчах.

У Панарина ещё есть время его догнать, в последних 19 матчах Артемий «настрелял» 12 голов и 22 передачи. Если в оставшихся 10 играх регулярки он сохранит такой же темп и удача будет к нему благосклонна, есть шанс побить рекорд великого чеха.

В Америке сегодня (как и весь сезон) Артемием восхищаются и ведут кампанию за то, чтобы Панарина не обделяли вниманием в голосовании на звание MVP сезона — «Харт Трофи».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240919&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Какой же невероятный сезон проводит Панарин. Он стал седьмым игроком в истории “Рейнджерс”, выбившим 100 очков за сезон. А помните, как некоторые болельщики хотели, чтобы клуб избавился от него в межсезонье?» — вспоминает журналист ESM Уилл Коэн.

«Три сезона по 95+ очков. Один сезон со 100+ очками. 441 очко в 340 матчах, и это ещё не конец. Личный снайперский рекорд — 43 гола — на пятый год контракта. Артемий Панарин — одно из лучших подписаний свободных агентов всех времён?» — задаются вопросом в Bleacher Report.

«100 кусочков хлеба! Артемий Панарин впервые в карьере набрал 100 очков», — так в соцсетях НХЛ обыграли милое прозвище россиянина. В «Рейнджерс» пошли дальше и отреагировали лаконичным видео с праздничным хлебом в духовке.

«Маккиннон, Кучеров, Йози, Панарин, Пастрняк, Макдэвид? У всех — великолепные аргументы в борьбе за “Харт”, — написал бывший игрок “Рейнджерс” Брайан Бойл.

«100 очков Артемия Панарина. Нереально. Хлебушек. 1 июля 2019 года навсегда останется одним из величайших дней в истории “Рейнджерс”. 10-й номер — особенный. Он — бог. Дайте ему “Харт Трофи”, — взывает ведущий подкаста The Blue Crew Эвери Заретски.

«Кстати, у Панарина должен быть “Харт”. Пожалуй, его недооценивают, судя по тому, как редко о нём говорят как о претенденте на этот приз», — считает автор блога Blue Seat Тайлер Макгиллик.

Такого же мнения придерживаются многие из тех, кто освещает «Рейнджерс». Ветеран журналистского цеха Стэн Фишлер на днях написал следующую заметку:

«Слышать, что о снайпере “Рейнджерс” Артемии Панарине говорят как о потенциальном победителе “Харт Трофи”, всегда обнадёживает. Однако он его не получит. Это не значит, что наш любимый пекарь не заслуживает приза MVP. Заслуживает, и ещё как!



Но когда дело доходит до голосования на призы НХЛ и журналистов, которые в нём участвуют, тенденция такова, что они более склонны отдавать голоса именитым хоккеистам к северу от границы, таким как Коннор Макдэвид или Остон Мэттьюс. И оба они на самом деле достойны звания MVP.



Лавиолетт говорит, что Панарин выкладывается без остатка, играет с сердцем. И это тоже правда, но он не выиграет “Харт”!».