Кучеров вновь лучший бомбардир НХЛ. «Тампа» обыграла «Бостон»
Никита поразил пустые ворота.
Никита поразил пустые ворота.
Под конец регулярного чемпионата растет значение каждого отдельного матча. Если в начале сезона команда может провалить игру или несколько подряд, отмахнувшись тем, что дальше она исправит положение, то на финише такой привилегии уже нет.
«Бостон» уже сегодня мог обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого надо было набрать хотя бы одно очко. Не меньше очки были нужны «Тампе». Даже если не всей команде, которая уверенно себя чувствует на четвертом месте в дивизионе, то хотя бы Никите Кучерову, который сражается с Нэйтаном Маккинноном за «Арт Росс Трофи».
Автором первой заброшенной шайбы в матче стал Митчелл Чаффи. Его защитники «Бостона» упустили во время контратаки. Ответный гол не заставил себя долго ждать: через 7 минут уже защитники «Тампы» на своем пятаке упустили Дантона Хайнена.
Удивительно, но в итоге первый период с двумя заброшенными шайбами так и остался самым результативным, а победная шайба была заброшена уже на старте второго игрового отрезка.
Во время затяжной атаки Брэйден Поинт оказался самым расторопным после щелчка Лиллеберга: забрал шайбу, объехал с ней ворота и закинул ее в освободившийся угол ворот Улльмарка. Во время всех этих действий Поинт совершенно не столкнулся с каким-то сопротивлением от защитников «Бостона».
Со второго периода атака «Брюинс» будто выключила весь свой креатив. За 40 минут встречи «Бостон» бросил всего 14 раз и ни один из этих бросков не нес реальной угрозы воротам Андрея Василевского.
Если «Брюинс» сегодня нужно было всего одно очко, чтобы выйти в плей-офф, то Кучерову нужно было всего одно результативное действие, чтобы выйти на первое место в списке бомбардиров. И Никита нашел способ, как его набрать. После обычного выброса шайбы из зоны Кучеров оказался с ней совершенно один за воротами «Бостона» и закатил ее в пустой угол ворот так же легко, как Поинт в начале второго периода.
Никита Кучеров вновь возглавил гонку за Арт Росс. Теперь у него 124 (42+82) очка против 123 очков у Маккиннона (45+78). Кроме того, россиянин может побить и собственный рекорд по результативности — 128 очков в сезоне-2018/19. Правда, та регулярка закончилась полным провалом в плей-офф.