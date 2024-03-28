Кучеров вновь лучший бомбардир НХЛ. «Тампа» обыграла «Бостон»

Под конец регулярного чемпионата растет значение каждого отдельного матча. Если в начале сезона команда может провалить игру или несколько подряд, отмахнувшись тем, что дальше она исправит положение, то на финише такой привилегии уже нет.

«Бостон» уже сегодня мог обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого надо было набрать хотя бы одно очко. Не меньше очки были нужны «Тампе». Даже если не всей команде, которая уверенно себя чувствует на четвертом месте в дивизионе, то хотя бы Никите Кучерову, который сражается с Нэйтаном Маккинноном за «Арт Росс Трофи».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240938&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Автором первой заброшенной шайбы в матче стал Митчелл Чаффи. Его защитники «Бостона» упустили во время контратаки. Ответный гол не заставил себя долго ждать: через 7 минут уже защитники «Тампы» на своем пятаке упустили Дантона Хайнена.

Удивительно, но в итоге первый период с двумя заброшенными шайбами так и остался самым результативным, а победная шайба была заброшена уже на старте второго игрового отрезка.

Во время затяжной атаки Брэйден Поинт оказался самым расторопным после щелчка Лиллеберга: забрал шайбу, объехал с ней ворота и закинул ее в освободившийся угол ворот Улльмарка. Во время всех этих действий Поинт совершенно не столкнулся с каким-то сопротивлением от защитников «Бостона».

Со второго периода атака «Брюинс» будто выключила весь свой креатив. За 40 минут встречи «Бостон» бросил всего 14 раз и ни один из этих бросков не нес реальной угрозы воротам Андрея Василевского.

Если «Брюинс» сегодня нужно было всего одно очко, чтобы выйти в плей-офф, то Кучерову нужно было всего одно результативное действие, чтобы выйти на первое место в списке бомбардиров. И Никита нашел способ, как его набрать. После обычного выброса шайбы из зоны Кучеров оказался с ней совершенно один за воротами «Бостона» и закатил ее в пустой угол ворот так же легко, как Поинт в начале второго периода.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240936&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.