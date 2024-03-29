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10:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» обыграл «Ванкувер» и первым на Западе вышел в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Даллас Старз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ванкувер
ДалласНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Роопе Хинц (19-я минута), Джейми Бенн (57) и Джейсон Робертсон (58). В составе проигравших шайбу забросил Джей Ти Миллер (28).

Российские форварды «Кэнакс» Илья Михеев и Василий Подколзин, а также защитник команды Никита Задоров результативными действиями не отметились.

«Даллас» набрал 101 очко в 74 матчах, продлив победную серию до шести игр, и первым в Западной конференции вышел в плей-офф. Клуб возглавляет таблицу Центрального дивизиона. «Ванкувер» (98 очков, 73 игры) лидирует в Тихоокеанском дивизионе.

В других матчах дня «Аризона» дома обыграла «Нэшвилл» (8:4), «Сиэтл» на своей площадке победил «Анахайм» (4:2).

Ванкувер
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Даллас
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