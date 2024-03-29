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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федотов все-таки добрался до Америки! Русский вратарь дебютирует в НХЛ

Клуб НХЛ «Филадельфия» объявил о переходе экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Филадельфия
ЦСКАНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

То, что должно было случиться еще два года назад, наконец-то свершилось — Иван Федотов добрался до Национальной хоккейной лиги. «Филадельфия Флайерз» объявила о полноценном переходе российского вратаря в состав команды. Произошло это на следующий же день после того, как московский ЦСКА сообщил о досрочном расторжении контракта с голкипером. Контракта, которого в идеале и не должно было быть.

Емкая хронология удивительной карьеры Федотова за последние пару лет:

  • апрель 2022 года — Иван Федотов вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина;
  • май — стал лучшим вратарем сезона в КХЛ и подписал контракт новичка с «Филадельфией»;
  • июль — во время подготовки к переезду в Северную Америку и дебютному сезону в НХЛ голкипер задержан в Санкт-Петербурге полицией по подозрению в уклонении от армии, после чего был отправлен для прохождения службы;
  • июнь 2023-го — «Филадельфия» и НХЛ продлили контракт Федотова на сезон-2023/24;
  • июль — Федотов по завершении службы в армии подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, КХЛ этот договор зарегистрировала, Федерация хоккея России назвала ситуацию «неоднозначной» и выступила за строгое соблюдение лигой правил международных переходов;
  • август — Международная федерация хоккея (IIHF) не признала контракт Федотова с ЦСКА, дисквалифицировала голкипера на четыре месяца и наложила в отношении армейцев бан на международные трансферы сроком до 10 августа 2024 года;
  • сентябрь — КХЛ одобрила заявку ЦСКА на участие Федотова в матчах лиги, IIHF выступила с новыми санкциями по отношению к клубу, хоккеисту и ФХР как ответчика перед федерацией;
  • март 2024-го — ЦСКА впервые за 10 лет вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда, после чего клуб расторг контракт с Федотовым, но сохранил за собой спортивные права на вратаря;
  • этот же март — «Филадельфия» объявила о переходе Федотова.

Контракт российского голкипера с «Флайерз» остается прежним и актуальным. На сезон-2023/24 НХЛ у Ивана действует соглашение новичка. По окончании сезона вратарь станет неограниченно свободным агентом в лиге и ограниченно свободным агентом — в КХЛ. Но очевидно, что «летчики» договорятся с россиянином о новом контракте.

Дебют Федотова за «Филадельфию» состоится в самое ближайшее время. И это интересно: российский голкипер даже после годовой паузы в карьере и не самого яркого сезона КХЛ, по ходу которого к Ивану у общественности имелись вопросы, оказался очень востребован для американского клуба. Дело в том, что «летчики» испытывают серьезный дефицит вратарей. Картер Харт уже покинул расположение клуба из-за выдвинутых к нему обвинений по делу о сексуальном насилии, а Кэл Петерсон и Феликс Сандстрем пока не внушают доверия у тренерского штаба «Филадельфии» даже на роль бэкапов. В итоге Джону Тортореллы приходилось рассчитывать на Самуэля Эрссона.

И даже с такой большой проблемой во вратарской линии «Флайерз» продолжают борьбу за попадание в плей-офф! «Летчики» за восемь матчей до конца «регулярки» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и идут третьими в Столичном дивизионе, имея в своем активе 82 балла. Впереди у банды Тортореллы матчи с «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сейбрз», «Коламбус Блю Джекетс», «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Девилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Календарь не из простых. И если «Филадельфия» вместе с Федотовым в итоге войдут в список участников розыгрыша Кубка Стэнли — это будет мощно. А уж для самого Ивана в его непростой карьере — тем более.

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