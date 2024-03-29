Легендарная «Русская пятерка», банда великого Гретцки, «Пингвины» невероятного Лемье. 5 величайших команд НХЛ

Оценивать величие, да еще и в разных эпохах- задача максимально неблагодарная. Чем его измерить? Простые цифры статистки здесь не годятся, хотя они тоже важны. Ключевым здесь является субъективное ощущение чего-то фантастически классного, но это всегда связано с личным восприятием и предпочтениями зрителя. Кроме того, известна масса случаев, когда великолепные команды не добивались результата, проигрывая скромным соперникам.

И все же, такие хит-парады — привычное дело для всех североамериканских любителей хоккея. Составим свой вариант и мы, не претендуя на бесспорность и однозначность.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HhM9hvUk71o" title="Русская пятерка, величайший Гретцки, легендарный Лемье – 5 лучших команд НХЛ / Хоккейные топы" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5. «Питтсбург Пингвинз» — 1991/1992

Наверное, эта команда могла бы стать самой великой в истории НХЛ, но, когда дело касается карьеры Марио, здесь все покрыто большой тенью сожаления от нереализованных возможностей. Это была команда во главе с великолепным Лемье, который по своему потенциалу превосходил Гретцки. Это была команда молодого Ягра, умницы Рона Фрэнсиса и перспективного голкипера Тома Баррассо.

«Пингвины» дважды подряд взяли Кубок Стэнли. В 1991 году «Питтсбург» обыграл в финале «Миннесоту Норт Старз», но затем всех шокировала жуткая новость: у главного тренера чемпионской команды Боба Джонсона обнаружили рак мозга. Джонсон скончался вскоре после победного плей-офф — в ноябре 1991 года, а на его место пришел Скотти Боумэн.

Поначалу у Скотти ничего не клеилось. «Питтсбург» был самой результативной командой в атаке, забив 343 гола, но и пропустил больше 300, а с такой обороной чемпионами не становятся. «Пингвины» с трудом попали в плей-офф, а после обмена знаменитого Пола Коффи их и вовсе списывали со счетов. Но случилось чудо: Лемье и компания обыграли сначала «Вашингтон», затем «Рейнджерс», потом «Бостон» и вышли в финал. Соперником был «Чикаго» во главе со своенравным Майком Кинэном, который ничего лучше, как выпускать против Марио и Ягра тройку тафгаев по главе с Майком Пелузо. В итоге — 4−0 в серии и победа в розыгрыше Кубка Стэнли.

Это был последний успех Марио, который по уровню своего таланта заслужил, конечно, намного больше, чем два чемпионских перстня. Это была команда, где средний уровень игроков был фантастическим: Кевин Стивенс, Джо Маллен, Марк Рекки, Ларри Мерфи — все это суперзвезды, которых смогли собрать под одним началом мудрого тренера, знавшего рецепт успеха.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ONU4HUyFrT4" title="1992 Stanley Cup Champions Film - Pittsburgh Penguins" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

4. «Детройт Ред Уингз» — 1996/1997

Это была команда со знаменитой Русской пятеркой, команда, изменившая игру во всей лиге. Пятеро наших легионеров — Сергей Федоров, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Владимир Константинов и Вячеслав Фетисов — вместе с «Красными крыльями» показали всему миру, как красив и эффективен может быть комбинационный хоккей. Русская пятерка стала настоящим явлением, но просуществовала, увы, недолго. После чемпионства 1997 года случилась жуткая автокатастрофа, в результате которой прервалась карьера Константинова — великолепного защитника, который мог бы стать первым россиянином, который выиграл «Норрис Трофи».

Во многом благодаря мотивации сыграть за прикованного к инвалидной коляске Владимира «Детройт» великолепно сыграл и через год, снова взяв Кубок Стэнли. Фотография, когда Константинову, сидящему в коляске, положили на колени трофей, стала знаковой.

Тот «Детройт» под руководством Боумэна мог все, хотя внутри команды далеко не все было гладко. Хандрил Федоров, у которого были проблемы на личном фронте, и которого Скотти даже ставил в защиту. Не всегда надежно играли вратари Осгуд и Вернон, но стиль и драйв оставался прежним.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DctIQRyVz_A" title="The Russian Five - Tribute Compilation" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3. «Монреаль Канадиенс»-1976/1977

С оценкой команд из уже достаточно далекого прошлого всегда происходят сложности. Оценивать эпоху совсем другого хоккея — и по скорости, и по взаимодействию игроков, и количеству матчей — трудно, но можно опираться на статистику и имена. Тот «Монреаль» был главной доминирующей силой в НХЛ: команда одержала 60 побед в 80 матчах регулярного чемпионата и выиграла Кубок Стэнли. В 40 матчах на своей площадке «Монреаль» проиграл лишь один раз — в самом начале сезоне, в октябре, уступив «Бостону».

Это было время расцвета знаменитого голкипера Кена Драйдена и Ги Лефлера, который стал лучшим бомбардиром и взял «Харт Трофи», а в защите правила «большая тройка»: Ларри Робинсон, Серж Савар и Ги Лапойнт. Тот «Монреаль» вполне заслуживал того, чтобы вручить им Кубок Стэнли еще осенью — настолько доминирующими были «Канадцы».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3eLtbexrrEI" title="1977 Stanley Cup Final - Game 4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2. «Колорадо Эвеланш»-2000/2001

В седьмой раз за девять лет команда выиграла свой дивизион. «Лавины» были великолепны в регулярном чемпионате, одержав 52 победы в 82 матчах, а суперзвезды Патрик Руа и Джо Сакик привлекали к себе массу внимания. Это был триумфальный состав «Эвеланш», где блистали Петер Форсберг, Сандис Озолиньш, Адам Фут, Милан Хейдук.

Главным моментом того сезона стала передача Кубка Стэнли из рук Сакика в руки прославленного Рэя Бурка, который ждал свою Чашу более двух десятков лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cGovDkf6JHs" title="Colorado Avalanche 2001 Stanley Cup Final Game 7" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

1. «Эдмонтон Ойлерз»-1983/1984

Это был расцвет эпохи Гретцки. Это были великолепные «Нефтяники», у которых сложился невероятно классный коллектив, о котором до сих пор ностальгируют все болельщики «Эдмонтона». В том сезоне Уэйн набрал 205 очков в регулярном чемпионате, рядом блистали Марк Мессье, Яри Курри и защитник Пол Коффи. В финале плей-офф «Нефтяникам» противостояли хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» — четырехкратного обладателя Кубка Стэнли, которые выиграли два домашних матча на Лонг-Айленде. Но затем «Эдмонтон» выиграл три матча подряд, завершил династию «Островитян» и положил начало другой династии — последней на сегодняшний момент времени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uIaMwWuBsFA" title="Stanley Cup 1984 Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.