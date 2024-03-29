«Это были очень трудные два года». Первое интервью Федотова в Америке

Источник: Соцсети

Вчера Иван Федотов расторг контракт с ЦСКА, а уже сегодня прибыл в расположение «Филадельфии». В клубе этого момента ждали очень долго — контракт с россиянином «лётчики» подписали ещё два года назад, но сначала Федотов был призван в армию и отправился служить, а этим летом он всё-таки вернулся в ЦСКА, хотя изначально собирался ехать в НХЛ.

И вот спустя два года Федотов готов помогать «Флайерз», которые из последних сил борются за плей-офф. Ивана представил на пресс-конференции генеральный менеджер клуба Дэнни Бриер, с лица которого не сходила улыбка.

«Это были очень трудные два года для меня»

Бриер: Представляю вам Ивана Федотова, новичка «Флайерз». Вскоре он выйдет на лёд. Его долгожданное прибытие в команду — очень волнующий момент для «Филадельфии».

— Вы очень долго над этим работали, можете рассказать о событиях последних дней?

Бриер: Не сейчас. Пока что мы хотим сосредоточиться на хоккее. В конечном итоге мы об этом поговорим, но сейчас я бы не хотел вдаваться в детали.

— Иван, вы были задрафтованы почти девять лет назад и через многое прошли за это время. Что чувствуете сейчас, приехав сюда?

Федотов: Я уже был здесь очень давно, около восьми лет назад. Много времени прошло с тех пор. Сейчас я здесь, чему очень рад и нахожусь в предвкушении. Ощущения великолепные, потому что у меня были очень трудные два года.

Счастлив быть здесь и хочу помочь команде, побороться за плей-офф и в плей-офф быть одной из лучших команд. Я в предвкушении и очень рад. Огромное спасибо организации за поддержку.

— Быть здесь сейчас — это облегчение для вас?

Федотов: Я себя очень хорошо чувствую. Смотрю в будущее, начинается моя карьера здесь. Надеюсь, я долгое время буду играть за «Филадельфию». Это отличное ощущение.

— Оцените игру Ивана в последних сезонах?

Бриер: В предыдущий год мы, по понятным причинам, не могли наблюдать за его игрой, но в этом году мы смотрели большую часть его матчей, практически все. Нам казалось, что в начале сезона он был немного «заржавелым», но во второй части сезона играл превосходно. Он был великолепен и в плей-офф играл впечатляюще, так что мы в предвкушении. Что касается планов на игры, то, вы знаете, это решает Торторелла. Он в распоряжении тренерского штаба, он выйдет на лёд. Будет тренироваться с командой, а затем тренерский штаб решит, будет он играть или нет. Мы очень рады, что он теперь с нами. Что касается продления контракта, то мы над этим работаем. Не думаю, что с этим возникнут какие-то сложности, но пока ещё ничего не подписано.

— Феликс (Сандстрём, один из вратарей «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») всё ещё в составе?

Бриер: Нет, Феликс не в составе. Здесь нам потребовалось разъяснение НХЛ. Он был в команде по срочному вызову, так что после добавления в состав Ивана Феликс должен был уехать обратно в АХЛ.

«Мы никогда не теряли надежду, что он приедет»

— Сейчас у «Филадельфии» все матчи имеют огромное значение. Иван, как вы сами, готовы играть?

Федотов: Знаю. Знаю, что это очень важные игры для клуба, для ребят. И для меня тоже. Если тренер примет решение, даст мне шанс сыграть, я сыграю.

— Что думаете о негативной реакции других клубов по поводу того, как вы разрешили свою непростую ситуацию с вратарями?

Бриер: Мы же не сделали ничего плохого. Не вижу тут проблемы. У Ивана был контракт до начала этого сезона, просто он прибыл в расположение команды только сейчас. Мы добавили его в состав, ничего противоправного мы не делали.

— Уверен, у вас есть друзья в НХЛ, вратари. Что для них было главным моментом, к которому пришлось приспосабливаться после России — к скорости игры, трафику, отскокам?

Федотов: Да, все знают, что в НХЛ игроки здорово играют перед воротами, здесь больше рикошетов и больше голов. Но у вратарей в России всё то же самое. Надо фокусироваться на шайбе и особо не думать. Все вратари, с кем я говорил, говорят, чтобы я не боялся и делал то, что обычно делаю. Держать фокус, следить за шайбой и ритмом игры. Здесь игра более быстрая, но для меня это как раз очень хорошо. Я люблю, когда хоккей быстрый.

— Дэнни, насколько вас впечатляет решительность Ивана? Он был выбран в седьмом раунде 2015 года. Через многое прошёл. Можете об этом рассказать?

Бриер: Это даёт нам уверенность в том, что он может помочь нам. Он через многое прошёл в своей карьере. Через многое прошёл в жизни. Он продолжает бороться и становиться лучше. Работает над своим мастерством. Во многом и поэтому мы уверены и очень рады, что он к нам присоединился.

— У него в контракте КХЛ был пункт, который позволял ему приехать сюда?

Бриер: Это дело его команды и его представителя, я не в курсе. Мы, в свою очередь, следовали указаниям НХЛ, получили разъяснения, что и как мы можем делать. С нашей стороны всё было сделано должным образом.

— В НХЛ много отличных русских вратарей. Знаете Сорокина, Шестёркина?

Федотов: Да, немного. Знаю Илью Сорокина, нас долго тренировал один тренер, Сергей Наумов. С Игорем мы раньше не встречались. С Бобровским немного знаком, потому что он иногда живёт в Петербурге, моём родном городе. Сейчас очень много русских вратарей в НХЛ. Кочеткова ещё знаю.

— Дэнни, был момент, когда вы потеряли надежду, что это однажды случится?

Бриер: Да, прошло много-много времени (смеётся). Мы никогда не теряли надежду, что он приедет. Но это был долгий путь. Надо отдать Ивану должное за то, что он продолжал напирать и в итоге получил шанс приехать сюда. Надеюсь, для него начинается новая глава и что он удачно начнёт свою карьеру в НХЛ.

Источник: Соцсети

«Открыт к продлению контракта с “Филадельфией”. Надеюсь играть здесь долгое время»

— Не будет ли его появление отвлекать ребят? Осталось восемь матчей.

Бриер: Надеюсь, это, наоборот, придаст импульс. Сейчас уже нельзя совершать обмены, так что надеюсь, это придаст заряд энергии, все воодушевятся, и мы сможем сильно закончить регулярку и попасть в плей-офф. Это сейчас самое важное.

— С Сэмом (Эрссоном, основным вратарём «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») вы уже говорили о том, что его ждёт?

Бриер: Да, мы держали его в курсе, и Феликса тоже. Сказали Сэму, что он заслужил право считаться первым номером, что мы в него верим.

— Иван, вы уже говорили с Сэмом?

Федотов: Пока нет, но мы пересекались когда-то в лагере развития.

— Если «Филадельфия» попадёт в плей-офф, Иван там сможет сыграть?

Бриер: Да. Насколько я понял. Так нам сказали в НХЛ.

— Иван, оцените уровень КХЛ и здесь?

Федотов: Здесь очень много хороших игроков, уровень выше. Но в КХЛ тоже много хороших игроков, которые заслуживают играть здесь. В этом сезоне было много хороших игр, когда нам приходилось непросто с командами, где очень хорошие нападающие. Например, Шипачёв, Гусев и многие другие. Для меня очень важно, чтобы в каждой команде было как можно больше хороших игроков. Это делает тебя лучше, а я хочу становиться лучше каждый день. Если это ощущение пропадёт, начнёшь чувствовать себя комфортно, это плохо.

— Уже думали о продлении контракта с «Филадельфией»?

Федотов: Да, я открыт к этому. Сейчас я сосредоточен на сезоне, но надеюсь, что я долгое время буду играть здесь.