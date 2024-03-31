Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»

ТАСС, 31 марта. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» со счетом 2:1 в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Майкл Амадио (54-я минута) и Джонатан Маршессо (64). У «Миннесоты» отличился Кирилл Капризов (37).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dUskPRZr0wY?si=WazvFNWnyc2DGacc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Маршессо забросил победную шайбу, когда «Миннесота» заменила вратаря на дополнительного полевого игрока. По правилам НХЛ в таком случае проигравшая в овертайме команда не получает очка за ничью в основное время. Капризов в текущем сезоне набрал 82 очка (37 заброшенных шайб + 45 результативных передач) в 66 играх.

«Миннесота» после 73 матчей набрала 79 очков и занимает 6-е место в таблице Центрального дивизиона. «Вегас» с 90 очками в 74 играх располагается на 3-й строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Миннесота» примет «Оттаву», «Вегас» на своем льду сыграет с «Ванкувером». Встречи пройдут 3 апреля.