Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»
Его команда уступила «Вегасу».
Его команда уступила «Вегасу».
ТАСС, 31 марта. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» со счетом 2:1 в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Майкл Амадио (54-я минута) и Джонатан Маршессо (64). У «Миннесоты» отличился Кирилл Капризов (37).
Маршессо забросил победную шайбу, когда «Миннесота» заменила вратаря на дополнительного полевого игрока. По правилам НХЛ в таком случае проигравшая в овертайме команда не получает очка за ничью в основное время. Капризов в текущем сезоне набрал 82 очка (37 заброшенных шайб + 45 результативных передач) в 66 играх.
«Миннесота» после 73 матчей набрала 79 очков и занимает 6-е место в таблице Центрального дивизиона. «Вегас» с 90 очками в 74 играх располагается на 3-й строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Миннесота» примет «Оттаву», «Вегас» на своем льду сыграет с «Ванкувером». Встречи пройдут 3 апреля.
В другом матче «Флорида» со счетом 3:2 по буллитам обыграла «Детройт». Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков и все три буллита в послематчевой серии.