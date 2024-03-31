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11:25 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»

Его команда уступила «Вегасу».

Миннесота
ВегасНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 31 марта. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» со счетом 2:1 в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Майкл Амадио (54-я минута) и Джонатан Маршессо (64). У «Миннесоты» отличился Кирилл Капризов (37).

Во время загрузки произошла ошибка.

Маршессо забросил победную шайбу, когда «Миннесота» заменила вратаря на дополнительного полевого игрока. По правилам НХЛ в таком случае проигравшая в овертайме команда не получает очка за ничью в основное время. Капризов в текущем сезоне набрал 82 очка (37 заброшенных шайб + 45 результативных передач) в 66 играх.

«Миннесота» после 73 матчей набрала 79 очков и занимает 6-е место в таблице Центрального дивизиона. «Вегас» с 90 очками в 74 играх располагается на 3-й строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Миннесота» примет «Оттаву», «Вегас» на своем льду сыграет с «Ванкувером». Встречи пройдут 3 апреля.

В другом матче «Флорида» со счетом 3:2 по буллитам обыграла «Детройт». Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков и все три буллита в послематчевой серии.

Миннесота
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Вегас
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