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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» проиграл «Бостону», Овечкин очков не набрал и не забил буллит

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

Вашингтон
БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Бостона» шайбы в основное время забросили Хампус Линдхольм (19-я минута) и Джон Бичер (23). Автором решающего броска в серии буллитов стал Кевин Шаттенкирк. У хозяев голами отличились Майкл Сгарбосса (22) и Джон Карлсон (35).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием и очков не набрал, продлив серию без результативных действий до трех матчей. Также Овечкин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Всего после 70 матчей сезона в активе у 38-летнего россиянина 58 баллов (26 голов и 32 передачи).

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко один раз бросил в створ и отметился пятью хитами. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев заблокировал один бросок и применил три силовых приема.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. «Кэпиталз» занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 82 очка в 73 матчах. «Бостон» одержал вторую победу в последних пяти матчах. «Брюинз» возглавляют Атлантический дивизион с 101 баллом после 75 игр.

Вашингтон
2:3Б
0:1, 2:1, 0:0, 0:0
Бостон
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