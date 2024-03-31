«Вашингтон» проиграл «Бостону», Овечкин очков не набрал и не забил буллит

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Бостона» шайбы в основное время забросили Хампус Линдхольм (19-я минута) и Джон Бичер (23). Автором решающего броска в серии буллитов стал Кевин Шаттенкирк. У хозяев голами отличились Майкл Сгарбосса (22) и Джон Карлсон (35).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот, провел один силовой прием и очков не набрал, продлив серию без результативных действий до трех матчей. Также Овечкин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Всего после 70 матчей сезона в активе у 38-летнего россиянина 58 баллов (26 голов и 32 передачи).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/q-LWK4qWaIU?si=DkiwAm-KMg-5B3fl" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко один раз бросил в створ и отметился пятью хитами. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев заблокировал один бросок и применил три силовых приема.