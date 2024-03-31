«Рейнджерс» обыграли «Аризону» в матче НХЛ, Панарин набрал четыре очка

ТАСС, 31 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях со счетом 8:5 обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе нью-йоркского клуба хет-триком отметился Алексис Лафренье (15-я минута, 27, 60), также шайбы забросили Райан Линдгрен (22), Крис Крайдер (46), Зак Джонс (48), Баркли Гудроу (50), Артемий Панарин (58). У «Аризоны» отличились Матиас Мачелли (27), Клейтон Келлер (32), Ник Бьюгстад (40), Лоусон Крауз (53), Логан Кули (55).

Помимо заброшенной шайбы, Панарин отметился тремя результативными передачами. Его признали второй звездой матча. В 74 играх текущего сезона российский нападающий набрал 107 очков (44 шайбы + 63 передачи).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NrTxBVbD190?si=3FifYayEnlVB9iXh" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» являются лидерами лиги по числу набранных очков, в 74 матчах команда из Нью-Йорка набрала 104 очка и ранее гарантировала себе выход в плей-офф. «Аризона» — седьмая в Центральном дивизионе, на ее счету 67 очков после 74 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Питтсбург» в ночь на 2 апреля по московскому времени, «Аризона» утром 4 апреля по московскому времени сыграет дома с «Ванкувером».

Результаты других матчей дня

«Колорадо» дома со счетом 7:4 обыграл «Нэшвилл». В начале второго периода российский вратарь хозяев Александр Георгиев, пропустив четвертую шайбу, получил штраф за неспортивное поведение и был заменен на финна Юстуса Аннунена. Нападающий «Колорадо» Яков Тренин забросил шайбу в ворота своей бывшей команды. Его одноклубник канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон забил два гола и сделал две результативные передачи. Он с 127 очками (47 + 80) возглавляет гонку бомбардиров лиги. Второе место с 126 очками (42 + 84) занимает нападающий «Тампы» Никита Кучеров, в домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) сделавший две результативные передачи. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28, вратарь «Айлендерс» Семен Варламов — 36 из 39. Василевский стал первой звездой матча, Кучеров — третьей.

«Торонто» на выезде обыграл «Баффало» (3:0). Первой звездой встречи был признан вратарь гостей Илья Самсонов, отразивший 34 броска. «Коламбус» дома победил «Питтсбург» (4:3 после буллитов). В составе гостей шайбу забросил нападающий Кирилл Марченко, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. «Каролина» на выезде была сильнее «Монреаля» (3:0). Лучшим игроком матча признали вратаря гостей Петра Кочеткова отразившего 26 бросков.