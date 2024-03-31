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11:16 (мск), источник: БЕЛТА

Шарангович отдал две голевые передачи в победном для «Калгари» матче НХЛ

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович провел очередную результативную игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

КалгариНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В ночь на воскресенье по минскому времени клуб белоруса «Калгари» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:2. Шарангович принял участие в первой и последней голевых атаках «огоньков», ассистировав Назему Кадри и Маккензи Уигару соответственно. Всего Егор провел на льду 18 с половиной минут, нанес 6 бросков по воротам и выиграл 7 вбрасываний из 10. В нынешнем сезоне в активе белоруса стало 53 (28+25) результативных балла в 72 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.


«Калгари», в свою очередь, прервал серию из пяти поражений подряд. «Флэймз» практически лишились шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли: за девять игр до окончания регулярного чемпионата канадский клуб идет на Западе 11-м, отставая от восьмерки сильнейших на 14 очков. Следующий поединок «огоньки» проведут 3 марта дома против «Анахайма».

Калгари
4:2
2:1, 1:1, 1:0
Лос-Анджелес
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