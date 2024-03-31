Шарангович отдал две голевые передачи в победном для «Калгари» матче НХЛ

В ночь на воскресенье по минскому времени клуб белоруса «Калгари» одержал домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 4:2. Шарангович принял участие в первой и последней голевых атаках «огоньков», ассистировав Назему Кадри и Маккензи Уигару соответственно. Всего Егор провел на льду 18 с половиной минут, нанес 6 бросков по воротам и выиграл 7 вбрасываний из 10. В нынешнем сезоне в активе белоруса стало 53 (28+25) результативных балла в 72 матчах.