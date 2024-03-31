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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусский голкипер системы «Филадельфии» Алексей Колосов прибыл в США

Белорусский голкипер системы «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов прибыл в США, сообщает журналист издания The Fourth Period Энтони Ди Марко.

Филадельфия
Динамо Мн
Белорусский голкипер системы «Филадельфии» Алексей Колосов прибыл в США | Источник: Чемпионат.com

Вратарь прибыл в Ворхис, штат Нью-Джерси.

Напомним, накануне, 30 марта, генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал о проблемах с приездом Колосова в команду из-за миграционных вопросов.

Напомним, Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Сезон-2023/2024 Колосов провёл на правах аренды в минском «Динамо», а 26 марта 2024 года покинул расположение клуба.

В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и процентом отражённых бросков 90,7.

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