Белорусский голкипер системы «Филадельфии» Алексей Колосов прибыл в США | Источник: Чемпионат.com

Вратарь прибыл в Ворхис, штат Нью-Джерси.

Напомним, накануне, 30 марта, генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал о проблемах с приездом Колосова в команду из-за миграционных вопросов.

Напомним, Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023-го. Сезон-2023/2024 Колосов провёл на правах аренды в минском «Динамо», а 26 марта 2024 года покинул расположение клуба.