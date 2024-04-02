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04:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» в дебютном матче Федотова проиграла «Айлендерс» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс».

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Источник: Официальный сайт "Филадельфии"

Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

За «Айлендерс» отличились Мэтт Мартин, Бо Хорват, Андерс Ли и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов сделал 29 сейвов. Защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

В составе «Филадельфии» забивали Ноа Кейтс, Трэвис Санхайм и Морган Фрост. В этой встрече дебютировал российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, который сделал 19 сейвов и пропустил две шайбы. Он вышел на поле во втором периоде. Российский защитник Егор Замула завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

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