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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Могильный прокомментировал отъезд вратаря Ивана Федотова в НХЛ

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный прокомментировал отъезд вратаря Ивана Федотова в НХЛ. Голкипер дебютировал в НХЛ минувшей ночью за «Филадельфию» в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь

"ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым, при этом прошлым летом армейцы отчаянно боролись за него с ИИХФ. Что думаю об этом? Вот тут я точно не могу какие-то комментарии давать, потому что я не в курсе того, что там происходило. Но то, что он не выручил клуб в этом сезоне, — это точно. Наверняка он сам согласится с этим. А вы же понимаете: когда вратарская линия проседает, сложно, очень сложно играть в плей-офф. Желаю удачи Федотову. Дай бог ему здоровья и успехов в НХЛ, конечно.

Сможет ли Иван пригодиться в НХЛ? Что значит «сможет»? Пожелаем удачи ему на следующем этапе своей жизни и хоккейной карьеры! Пускай старается, добивается успеха«, — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Владимиру Лаевскому.

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