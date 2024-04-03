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01:19 (мск), источник: БЕЛТА

Колосов продолжит сезон в «Лихай Вэлли» из Американской хоккейной лиги

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании двустороннего контракта новичка с белорусским голкипером Алексеем Колосовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: "Филадельфия Флайерз"

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер объявил, что Колосов отправится в фарм-клуб летчиков в Американской хоккейной лиге — «Лихай Вэлли Фэнтомс». В нынешнем сезоне Алексей выступал за минское «Динамо» в КХЛ, в общей сложности за регулярный чемпионат и плей-офф белорус отыграл 53 матча при 91% отраженных бросков. По итогам сезона — 2023/24 Колосов был признан самым ценным игроком в составе «зубров». Суммарно 22-летний голкипер провел в КХЛ 132 поединка и стал самым побеждающим вратарем в истории «Динамо» (52 виктории).

Колосов был выбран «Филадельфией» в третьем раунде драфта НХЛ 2021 года под общим 78-м номером. Новый клуб белоруса — «Лихай Вэлли» — на данный момент идет в зоне плей-офф АХЛ, занимая шестую строчку в Атлантическом дивизионе Западной конференции. До конца «регулярки» «Фэнтомс» осталось провести девять матчей.

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