Малкин лишит Овечкина места в плей-офф? Джино спасает «Питтсбург» от краха

Если по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у болельщиков, журналистов и экспертов попросят составить список главных разочарований чемпионата, то «Питтсбург Пингвинз» наверняка окажется у большинства из них. Да, от «пингвингов» в их нынешнем состоянии уже не ждут больших побед и погони за Кубком Стэнли, но и столь печального положения у команды Майка Салливана явно не предполагали.

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«Питтсбург» на протяжении всего сезона страдает из-за уймы упущенных шансов и проблем с распределением своих звезд таким образом, чтобы они давали результат и помогали команде. По итогу же «Пенс» рискуют второй сезон подряд остаться без участия в плей-офф: потягаться с «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Айлендерс» за вторую путевку в «уайлд-кард» «пингвины» еще могут, но шансы у них откровенно маленькие. Лишь отрывками «Питтсбург» дает своим фанатам поводы для радости и веры в лучший исход. Как и полагается — руку к этому прилагают лидеры.

Например, Евгений Малкин. Российский нападающий уже который год находится под огромным давлением общественности и отражает одну за другой волны критики со стороны журналистов. В последние дни этих атак в отношении Джино не так много. Недавно Евгений на глазах у своих родителей разнес «Коламбус Блю Джекетс», а сегодня расправился с «Нью-Джерси Девилз». На протяжении большей части матча «Пенс» безнадежно «летели» «дьяволам» и после первых двух периодов проигрывали со счетом 1:3. Но в третьей 20-минутке «Питтсбург» неожиданно воспринял и выстрелил очередью, забросив пять безответных шайб. Три из них — при участии Малкина.

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Джино выступил ассистентом в эпизоде с голом Сидни Кросби, а затем и сам забросил две шайбы.

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К трем результативным очкам, которые в итоге стали для «Пингвинз» победными, Малкин добавил еще и удаление. Ну, а какой матч для Евгения без хотя бы двух минут штрафа? При равном счете Джино не очень аккуратно сыграл против Шимона Немеца и с нарушением правил впечатал словака в борт. Тот в итоге без медицинской помощи не обошелся. Малкин же был наказан малым штрафом, который, к счастью для Евгения, не привел к голу в ворота «Питтсбурга».

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Эффектно и эффективно проявил себя и другой лидер «Пенс» — Сидни Кросби. Легендарный канадец продлил личную результативную серию до шести матчей и во второй игре подряд отметился голевым дублем. Сид становится все ближе к попаданию в топ-20 снайперского зачета за всю историю чемпионатов НХЛ. В его активе уже 589 голов. До повторения результата Яри Курри — 12 шайб.

Ситуация на Востоке после очередного игрового дня складывается очень интересной. «Вашингтон», который сегодня без шансов проиграл «Баффало» (2:6), остается четвертым в Столичном дивизионе и восьмым в таблице Восточной конференции соответственно. В активе у «Кэпиталз» 82 очка после 74 игр.

Столько же баллов набрал и «Детройт», но «Ред Уингз» провели на один матч больше. За ними следуют «Нью-Йорк Айлендерс» (81 балл в 75 играх) и «Питтсбург» (79 очков в 75 матчах). Впереди у «Пенс» важнейшие матчи сезона: против «Вашингтона», «Тампы», «Детройта», «Бостона», «Нэшвилла» и «Айлендерс». Почти все — прямые конкуренты. Борьба за плей-офф на Востоке обещает быть очень жаркой.