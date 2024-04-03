Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Ванкувер
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Анахайм
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Оттава
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Бостон
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Чикаго
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Флорида
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
36
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
2.04
Локомотив
Трактор
52
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Вегас
Ванкувер
63
04:00
Калгари
Анахайм
35
03:00
Миннесота
Оттава
32
03:00
Нэшвилл
Бостон
03
02:30
Айлендерс
Чикаго
21
02:00
Баффало
Вашингтон
62
02:00
Монреаль
Флорида
53
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
36
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:12 (мск), источник: БЕЛТА

Шарангович повторил белорусский рекорд по голам за сезон в НХЛ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович повторил рекорд среди белорусских игроков по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Калгари
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters


Ранним утром среды по минскому времени клуб белоруса «Калгари» принимал «Анахайм». На третьей минуте второго периода Шарангович стал автором первой шайбы своей команды, сравняв цифры на табло. Гол нашего хоккеиста «огонькам» не помог — «Флэймз» в итоге потерпели поражение со счетом 3:5. Всего Егор провел на льду почти 18 минут, нанес три броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Во время загрузки произошла ошибка.

Данная шайба стала для Шаранговича 29-й в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги — ни один из белорусских игроков в НХЛ ранее не забрасывал больше. Столько же точных бросков в сезоне-2010/11 нанес Михаил Грабовский. На то, чтобы побить достижение соотечественника, у Егора осталось 8 матчей. Кроме того, Грабовскому принадлежит рекорд по количеству очков за чемпионат (58), у Шаранговича на данный момент 54 результативных балла (29+25).

«Калгари», к слову, практически лишился шансов на попадание в плей-офф сезона-2023/24. В активе «Флэймз» 73 балла и 12-е место на Западе, от проходной восьмой позиции канадский клуб отстает на 14 очков. Следующий поединок «огоньки» проведут 5 апреля в гостях у «Виннипега».

Читайте также
Калгари
3:5
0:1, 2:1, 1:3
Анахайм
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь