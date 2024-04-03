Шарангович повторил белорусский рекорд по голам за сезон в НХЛ

Ранним утром среды по минскому времени клуб белоруса «Калгари» принимал «Анахайм». На третьей минуте второго периода Шарангович стал автором первой шайбы своей команды, сравняв цифры на табло. Гол нашего хоккеиста «огонькам» не помог — «Флэймз» в итоге потерпели поражение со счетом 3:5. Всего Егор провел на льду почти 18 минут, нанес три броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «-1».
Данная шайба стала для Шаранговича 29-й в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги — ни один из белорусских игроков в НХЛ ранее не забрасывал больше. Столько же точных бросков в сезоне-2010/11 нанес Михаил Грабовский. На то, чтобы побить достижение соотечественника, у Егора осталось 8 матчей. Кроме того, Грабовскому принадлежит рекорд по количеству очков за чемпионат (58), у Шаранговича на данный момент 54 результативных балла (29+25).
«Калгари», к слову, практически лишился шансов на попадание в плей-офф сезона-2023/24. В активе «Флэймз» 73 балла и 12-е место на Западе, от проходной восьмой позиции канадский клуб отстает на 14 очков. Следующий поединок «огоньки» проведут 5 апреля в гостях у «Виннипега».