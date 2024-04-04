Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
3.04
Металлург Мг
Автомобилист
21
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
3.04
Вегас
Ванкувер
63
3.04
Калгари
Анахайм
35
3.04
Миннесота
Оттава
32
3.04
Нэшвилл
Бостон
03
3.04
Айлендерс
Чикаго
21
3.04
Баффало
Вашингтон
62
3.04
Монреаль
Флорида
53
3.04
Нью-Джерси
Питтсбург
36
Хоккей. НХЛ. Все результаты
01:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анахайм» подписал контракт новичка с белорусским нападающим Егором Сидоровым

«Анахайм» подписал трёхлетний контракт новичка с белорусским нападающим Егором Сидоровым, сообщает агент игрока Дэн Мильштейн.

АнахаймНХЛ: таблица и календарь
«Анахайм» подписал контракт новичка с белорусским нападающим Егором Сидоровым | Источник: WHL

19-летний белорусский форвард провёл текущий сезон в чемпионате WHL в клубе «Саскатуун Блейдс». Форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 88 очков — забросил 50 шайб и отдал 38 результативных передач. В плей-офф на счету Сидорова три гола и одна результативная передача в трёх матчах.

Всего в WHL Сидоров провёл 177 матчей, в которых белорусский нападающий набрал 199 очков — забросил 113 шайб и отдал 86 результативных передач. Сидоров имеет опыт выступления за юниорскую и молодёжную сборные Беларуси.

В текущем сезоне «Анахайм» занимает 14 место в таблице Западной конференции НХЛ.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь