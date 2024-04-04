«Анахайм» подписал контракт новичка с белорусским нападающим Егором Сидоровым

19-летний белорусский форвард провёл текущий сезон в чемпионате WHL в клубе «Саскатуун Блейдс». Форвард провёл 66 матчей, в которых набрал 88 очков — забросил 50 шайб и отдал 38 результативных передач. В плей-офф на счету Сидорова три гола и одна результативная передача в трёх матчах.