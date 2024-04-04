Кучеров бьет все рекорды! Никита в числе легендарных Гретцки, Лемье и Ягра

Для Никиты Кучерова буквально каждый сезон в Национальной хоккейной лиге — это отдельная глава в огромной энциклопедии. Только за текущий регулярный чемпионат, который лишь близится к своему завершению, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» переписал безумное количество исторических страниц. И продолжает этим заниматься.

Формально «молнии» еще не гарантировали себе попадание в список участников плей-офф, но находятся на вполне комфортных для себя позициях. «Лайтнинг» с большой долей вероятности заберут себе первую строчку «уайлд-карда» на Востоке. Помешать этому может лишь форс-мажор — команда Джона Купера очень вовремя набрала мощный ход. Во многом благодаря Кучерову, конечно же, который на протяжении всего сезона показывает сумасшедшую результативность.

От его рук пострадал в том числе и «Торонто Мейпл Лифс» с лучшим снайпером сезона (и, возможно, современности вообще) Остоном Мэттьюсом в составе. С одной стороны, Мэттьюс все-таки пробил ворота Андрея Василевского. Но сделал это всего лишь раз. Тогда как Кучеров сегодня выстрелил «трешкой» — хоть и не голов, но результативных передач. Никита по очереди ассистировал Виктору Хедману и Брейдену Пойнту, а под конец встречи еще и Нику Полу. Третью передачу НХЛ «подарила» российском нападающему уже по окончании матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241010&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С каждым ассистом Куч добился разных достижений. Благодаря первой передаче он повторил рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ среди всех российских хоккеистов. Рекорд, который был установлен Никитой же пять лет назад, — 128 баллов. Вторым ассистом Кучером этот рекорд обновил, заодно переписав личный бомбардирский рекорд и лучший результат в истории клуба. Третьим голевым пасом Никита добрался до отметки в 130 очков за сезон и официально стал первым российским хоккеистом за всю историю, кому удалось это сделать.

За последние 30 лет во всей НХЛ минимум 130 баллов за одну «регулярку» ранее смогли выбить лишь четверо. И все имена как на подбор: Уэйн Гретцки (130 очков в сезоне-1993/94), Марио Лемье (161 очко в сезоне-1995/96), Яромир Ягр (149 очков в сезоне-1995/96) и Коннор Макдэвид (153 очка в сезоне-2022/23). Кучеров этот элитный список пополнил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241013&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И что самое интересное — для Никиты это и близко не предел. Сам россиянин после матча заявил, что ему еще есть в чем прибавить:

«Я думаю, что могу быть намного лучше. Да и вообще многие ребята в команде могут быть лучше. Надеюсь, что к этому мы придем».

Такой подход к жизни всегда выделял Кучерова на фоне остальных суперзвезд. Российский форвард постоянно самосовершенствуется и отдается работе без преувеличения на миллион процентов. Феномен, который не перестает удивлять.