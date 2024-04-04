Каменский отметил, что массовые драки в НХЛ являются частью сплочения игроков

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Периодически происходящие массовые драки в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) являются частью сплочения игроков в командах. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
В матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», который прошел минувшей ночью, по итогам массовой драки после стартового вбрасывания было удалено по четыре игрока от каждой команды.
«У нас между “Детройтом” и “Колорадо” постоянно такие драки были. Думаю, до этого был какой-то инцидент, и эта драка — плата за то, что было в предыдущих играх, так просто не дерутся, — сказал Каменский. — Но всегда “Нью-Джерси” с “Рейнджерс” — это большое противостояние, поэтому наверняка такое и бывает».
«Такое не удивительно — это сплачивает команду, говорит о том, что в коллективе игроки друг за друга. Естественно, в НХЛ и КХЛ борются с “грязью” во время игр, поэтому ребята будут наказаны. Но такие действия, повторюсь, сплачивают хоккеистов», — добавил он.