Каменский отметил, что массовые драки в НХЛ являются частью сплочения игроков

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241009&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Периодически происходящие массовые драки в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) являются частью сплочения игроков в командах. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», который прошел минувшей ночью, по итогам массовой драки после стартового вбрасывания было удалено по четыре игрока от каждой команды.

«У нас между “Детройтом” и “Колорадо” постоянно такие драки были. Думаю, до этого был какой-то инцидент, и эта драка — плата за то, что было в предыдущих играх, так просто не дерутся, — сказал Каменский. — Но всегда “Нью-Джерси” с “Рейнджерс” — это большое противостояние, поэтому наверняка такое и бывает».