Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Эдмонтон
50
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Аризона
Ванкувер
12
05:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
52
04:00
Даллас
Эдмонтон
50
02:00
Торонто
Тампа-Бэй
14
02:00
Рейнджерс
Нью-Джерси
43
3.04
Вегас
Ванкувер
63
3.04
Калгари
Анахайм
35
3.04
Миннесота
Оттава
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:34 (мск), источник: ТАСС

Каменский отметил, что массовые драки в НХЛ являются частью сплочения игроков

В матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» после стартового вбрасывания произошла драка, после которой было удалено по четыре игрока от каждой команды.

Рейнджерс
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Периодически происходящие массовые драки в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) являются частью сплочения игроков в командах. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», который прошел минувшей ночью, по итогам массовой драки после стартового вбрасывания было удалено по четыре игрока от каждой команды.

«У нас между “Детройтом” и “Колорадо” постоянно такие драки были. Думаю, до этого был какой-то инцидент, и эта драка — плата за то, что было в предыдущих играх, так просто не дерутся, — сказал Каменский. — Но всегда “Нью-Джерси” с “Рейнджерс” — это большое противостояние, поэтому наверняка такое и бывает».

«Такое не удивительно — это сплачивает команду, говорит о том, что в коллективе игроки друг за друга. Естественно, в НХЛ и КХЛ борются с “грязью” во время игр, поэтому ребята будут наказаны. Но такие действия, повторюсь, сплачивают хоккеистов», — добавил он.

Читайте также
Рейнджерс
4:3
2:0, 0:3, 2:0
Нью-Джерси
Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь