Матч команды Панарина начался с массовой драки

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Матч начался с массовой драки. Сразу же после стартового вбрасывания игроки сбросили краги и устроили потасовку.

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Всего наказание получили восемь хоккеистов с обеих сторон: у «Рейнджерс» были наказаны Джейкоб Труба, К'Андре Миллер, Баркли Гудроу и Мэтт Ремпе, у «Девилз» — Кертис Макдермид, Джон Марино, Кевин Баль и Крис Тирни. Игроки получили матч-штрафы и были удалены до конца встречи.

Через пять минут после массовой потасовки произошла еще одна драка: нападающий «Рейнджерс» Уильям Кулле толкнул форварда «Девилз» Доусона Мерсера на борт, после чего началась потасовка. Оба игрока получили дисциплинарные штрафы.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом матче отметился заброшенной шайбой и одной голевой передачей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241011&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.