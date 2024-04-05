Овечкин пролетит мимо плей-офф? «Вашингтон» провалился в главном матче года

Противостояние «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» является поистине уникальным и, пожалуй, главным за последние лет 20−25. За эти годы оба клуба практически параллельно оторвались с самого дна, обзавелись главными игроками целой эры, чья личная дуэль стала настоящей историей мирового хоккея, добрались до самых главных вершин и начали постепенное погружение обратно, из последних сил цепляясь за хоть какие-то шансы остаться в элите.

Год назад два непримиримых соперника впервые за многие сезоны не попали в плей-офф. Причем формально шансы того же «Вашингтона» на участие в розыгрыше Кубка Стэнли похоронил именно «Питтсбург» — решающий гол Евгения Малкина на последней минуте встречи поклонники «Кэпиталз» запомнили надолго. Сегодня ситуация обстоит схожим образом. Обе команды находятся на грани второго подряд сезона без плей-офф. Причем в более печальном положении теперь «пингвины».

Накануне новой очной встречи между «Кэпс» и «Пенс» турнирная ситуация была следующей: «Вашингтон» шел четвертым в Столичном дивизионе и занимал второй слот «уайлд-карда» на Востоке, «Питтсбург» же занимал шестую строчку дивизиона и находился в трех очках от топ-8 конференции. Результат этого матча, конечно, ничего окончательно не решал, но имел стратегически важное значение — как для одних, так и других.

«Это наша самая важная игра в сезоне — на своей территории и в самое важное время года. Вся команда понимает, что поставлено на карту. Этот матч станет сражением двух отчаянных команд, ведущих борьбу подобно седьмой игре серии плей-офф. На кону стоит целый сезон обеих команд. Одно-два очка могут стоить участия в розыгрыше Кубка Стэнли», — красноречиво заявил накануне главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери .

. «Нет никаких сомнений в том, что осознание того, что у нас есть шанс на успех, оказывает на нас вдохновляющее воздействие. Думаю, подобная ситуация приводит всех ребят в восторг, и я отдаю им должное. Мы очень усердно работали, чтобы добраться туда, где находимся сейчас, мы все еще ведем борьбу. Мы действительно хотим иметь этот шанс. Нужно сосредоточиться на нем», — добавил наставник «Питтсбурга» Майк Салливан.

Своего босса лучше услышали «пингвины». «Питтсбург» не превосходил «Вашингтон» по игре и не владел инициативой, но брал более важными моментами: внимательностью, правильными действиями и реализацией своих шансов у чужих ворот. Они появились у гостей из Пенсильвании в самом дебюте встречи, когда Райан Ши уже на второй минуте матча распечатал ворота «столичных» дальним набросом после выигранного вбрасывания.

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Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, которого североамериканские журналиты считают самым ценным игроком команды в этом сезоне, из-за трафика перед воротами откровенно не выручил. Не спас он и после аналогичного наброса от Пьер-Оливье Жозефа. Но в защиту Линдгрена надо отметить, что его подставил его же одноклубник — конек Ника Дженсена оказался очень некстати на пути у шайбы.

К середине матча «Питтсбург» вел уже 3:0 и по сути закрыл все вопросы о победителе. Последнюю интригу в этой игре обнаружил Александр Овечкин, реализовавший численное большинство и прервавший безголевую серию. Однако его шайба хоть и приблизила самого россиянина к великому снайперскому рекорду Уэйну Гретцки, но «Вашингтону» никак не помогла.

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Под занавес встречи «Кэпс» пропустили в пустые ворота и забыли о попытках совершить камбэк. Как назло для «столичных» в параллельной игре победу одержали «Нью-Йорк Айлендерс». Внук Зинэтулы Билялетдинова, защитник «островитян» Александр Романов оформил ассистентский дубль и помог команде одолеть «Коламбус Блю Джекетс».

Теперь положение на Востоке следующее: «Филадельфия Флайерз» и «Айлендерс» идут на седьмой и восьмой строчках соответственно, имея в своем активе по 83 очка, «Вашингтон» опустился на девятую позицию конференции и пятую — в Столичном дивизионе. Теперь второй слот «уайлд-карда» на Востоке принадежит «островитянам». «Кэпиталз», потерпев четвертое поражение кряду, собственноручно упускают путевку в плей-офф, которую добывали с таким большим трудом.

«Питтсбург» же постепенно повышает свои шансы на успех. Теперь в активе у «пингвинов» 81 балл. Команда Салливана набрала мощный ход и одержала уже пятую победу в последних шести играх. Еще ряд выигранных встреч с главными конкурентами, и «Пенс» могут ворваться в плей-офф, где их уже никто не ждал.