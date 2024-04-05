Овечкин пролетит мимо плей-офф? «Вашингтон» провалился в главном матче года
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом».
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом».
Противостояние «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» является поистине уникальным и, пожалуй, главным за последние лет 20−25. За эти годы оба клуба практически параллельно оторвались с самого дна, обзавелись главными игроками целой эры, чья личная дуэль стала настоящей историей мирового хоккея, добрались до самых главных вершин и начали постепенное погружение обратно, из последних сил цепляясь за хоть какие-то шансы остаться в элите.
Год назад два непримиримых соперника впервые за многие сезоны не попали в плей-офф. Причем формально шансы того же «Вашингтона» на участие в розыгрыше Кубка Стэнли похоронил именно «Питтсбург» — решающий гол Евгения Малкина на последней минуте встречи поклонники «Кэпиталз» запомнили надолго. Сегодня ситуация обстоит схожим образом. Обе команды находятся на грани второго подряд сезона без плей-офф. Причем в более печальном положении теперь «пингвины».
Накануне новой очной встречи между «Кэпс» и «Пенс» турнирная ситуация была следующей: «Вашингтон» шел четвертым в Столичном дивизионе и занимал второй слот «уайлд-карда» на Востоке, «Питтсбург» же занимал шестую строчку дивизиона и находился в трех очках от топ-8 конференции. Результат этого матча, конечно, ничего окончательно не решал, но имел стратегически важное значение — как для одних, так и других.
Своего босса лучше услышали «пингвины». «Питтсбург» не превосходил «Вашингтон» по игре и не владел инициативой, но брал более важными моментами: внимательностью, правильными действиями и реализацией своих шансов у чужих ворот. Они появились у гостей из Пенсильвании в самом дебюте встречи, когда Райан Ши уже на второй минуте матча распечатал ворота «столичных» дальним набросом после выигранного вбрасывания.
Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, которого североамериканские журналиты считают самым ценным игроком команды в этом сезоне, из-за трафика перед воротами откровенно не выручил. Не спас он и после аналогичного наброса от Пьер-Оливье Жозефа. Но в защиту Линдгрена надо отметить, что его подставил его же одноклубник — конек Ника Дженсена оказался очень некстати на пути у шайбы.
К середине матча «Питтсбург» вел уже 3:0 и по сути закрыл все вопросы о победителе. Последнюю интригу в этой игре обнаружил Александр Овечкин, реализовавший численное большинство и прервавший безголевую серию. Однако его шайба хоть и приблизила самого россиянина к великому снайперскому рекорду Уэйну Гретцки, но «Вашингтону» никак не помогла.
Под занавес встречи «Кэпс» пропустили в пустые ворота и забыли о попытках совершить камбэк. Как назло для «столичных» в параллельной игре победу одержали «Нью-Йорк Айлендерс». Внук Зинэтулы Билялетдинова, защитник «островитян» Александр Романов оформил ассистентский дубль и помог команде одолеть «Коламбус Блю Джекетс».
Теперь положение на Востоке следующее: «Филадельфия Флайерз» и «Айлендерс» идут на седьмой и восьмой строчках соответственно, имея в своем активе по 83 очка, «Вашингтон» опустился на девятую позицию конференции и пятую — в Столичном дивизионе. Теперь второй слот «уайлд-карда» на Востоке принадежит «островитянам». «Кэпиталз», потерпев четвертое поражение кряду, собственноручно упускают путевку в плей-офф, которую добывали с таким большим трудом.
«Питтсбург» же постепенно повышает свои шансы на успех. Теперь в активе у «пингвинов» 81 балл. Команда Салливана набрала мощный ход и одержала уже пятую победу в последних шести играх. Еще ряд выигранных встреч с главными конкурентами, и «Пенс» могут ворваться в плей-офф, где их уже никто не ждал.
Автор: Андрей Сенченко