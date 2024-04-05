Капризов — без плей-офф, Маккиннон не отстает от Кучерова

«Тампа» и «Монреаль» устроили перестрелку

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 5.04.2024, 2:00 Монреаль 4 Тампа-Бэй 7

Никита Кучеров, вчера побивший свой собственный рекорд результативности и обошедший всех россиян по количеству набранных очков за сезон, не планирует останавливаться. Форвард «Лайтнинг» набрал еще 3 (1+2) очка и продолжил гонку за «Арт Росс Трофи».

«Тампа» уверенно обыграла «Канадиенс», на двоих команды забросили 11 шайб. Андрею Василевскому, игравшему вчера в воротах «молний», сегодня дали отдохнуть. В воротах сыграл Мэтт Томкинс, отразивший 32 из 36 бросков.

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Никита Кучеров поучаствовал сразу в трех шайбах своей команды в этом матче. Сначала в первом голе, который позволил «Лайтнинг» сравнять счет в первом периоде.

А затем забросил сам из правого круга вбрасывания, куда на пустые ворота отдал Ник Пол, которому Кучеров ассистировал при первой шайбе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241025&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На последней минуте при игре «5 на 6» с передачи Кучерова Стэмкос отправил шайбу в пустые, не оставив хозяевам шанса на отыгрыш.

«Айлендерс» снова в зоне плей-офф

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 5.04.2024, 2:00 Коламбус 2 Айлендерс 4

Хоть «Блю Джекетс» и потеряли шансы на плей-офф, они продолжают огорчать соперников. До этого они обыграли «Питтсбург» и «Колорадо», а сегодня потрепали нервы «островитянам».

Две заброшенные шайбы команды на счету россиян — Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

Дмитрий Воронков проводит отличный сезон в «Коламбусе», сейчас уже трудно представить, чтобы слухи о возвращении форварда в «Ак Барс» были обоснованными, как это было в начале сезона.

Пожалуй, самый яркий гол сегодняшнего игрового дня принадлежит российскому форварду Кириллу Марченко, который забил Илье Сорокину с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Айлендерс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241027&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее Сорокин отразил 25 из 27 бросков, чего оказалось достаточно для победы. Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал две результативные передачи.

Капризов без плей-офф

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 5.04.2024, 3:00 Миннесота 2 Колорадо 5

«Миннесота» уступила «Колорадо» и сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в кубковую восьмерку.

«Уайлд» — еще одна команда, которая упустила свои шансы на попадание в плей-офф, а у одного Капризова не получается тащить на себе всю команду. «Миннесота» на десятом месте и отстает от «Кингз» на 10 очков.

Минувшей ночью команда уступила «Эвеланш» со счетом 2:5. У Капризова — одна результативная передача.

Нэйтан Маккиннон не отстает от Никиты Кучерова, форвард «Колорадо» тоже набрал три очка в игре с «Уайлд».