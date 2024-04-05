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10:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капризов — без плей-офф, Маккиннон не отстает от Кучерова

Никита Кучеров сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Обзор игрового дня.

Тампа-Бэй
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Миннесота
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Тампа» и «Монреаль» устроили перестрелку

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 26, 5.04.2024, 2:00

Монреаль4Тампа-Бэй7

Никита Кучеров, вчера побивший свой собственный рекорд результативности и обошедший всех россиян по количеству набранных очков за сезон, не планирует останавливаться. Форвард «Лайтнинг» набрал еще 3 (1+2) очка и продолжил гонку за «Арт Росс Трофи».

«Тампа» уверенно обыграла «Канадиенс», на двоих команды забросили 11 шайб. Андрею Василевскому, игравшему вчера в воротах «молний», сегодня дали отдохнуть. В воротах сыграл Мэтт Томкинс, отразивший 32 из 36 бросков.

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Никита Кучеров поучаствовал сразу в трех шайбах своей команды в этом матче. Сначала в первом голе, который позволил «Лайтнинг» сравнять счет в первом периоде.

А затем забросил сам из правого круга вбрасывания, куда на пустые ворота отдал Ник Пол, которому Кучеров ассистировал при первой шайбе.

Во время загрузки произошла ошибка.

На последней минуте при игре «5 на 6» с передачи Кучерова Стэмкос отправил шайбу в пустые, не оставив хозяевам шанса на отыгрыш.

«Айлендерс» снова в зоне плей-офф

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 26, 5.04.2024, 2:00

Коламбус2Айлендерс4

Хоть «Блю Джекетс» и потеряли шансы на плей-офф, они продолжают огорчать соперников. До этого они обыграли «Питтсбург» и «Колорадо», а сегодня потрепали нервы «островитянам».

Две заброшенные шайбы команды на счету россиян — Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко.

Дмитрий Воронков проводит отличный сезон в «Коламбусе», сейчас уже трудно представить, чтобы слухи о возвращении форварда в «Ак Барс» были обоснованными, как это было в начале сезона.

Пожалуй, самый яркий гол сегодняшнего игрового дня принадлежит российскому форварду Кириллу Марченко, который забил Илье Сорокину с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Айлендерс».

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее Сорокин отразил 25 из 27 бросков, чего оказалось достаточно для победы. Защитник «Айлендерс» Александр Романов сделал две результативные передачи.

Капризов без плей-офф

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 26, 5.04.2024, 3:00

Миннесота2Колорадо5

«Миннесота» уступила «Колорадо» и сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в кубковую восьмерку.

«Уайлд» — еще одна команда, которая упустила свои шансы на попадание в плей-офф, а у одного Капризова не получается тащить на себе всю команду. «Миннесота» на десятом месте и отстает от «Кингз» на 10 очков.

Минувшей ночью команда уступила «Эвеланш» со счетом 2:5. У Капризова — одна результативная передача.

Нэйтан Маккиннон не отстает от Никиты Кучерова, форвард «Колорадо» тоже набрал три очка в игре с «Уайлд».

Автор: Надежда Тонконог

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