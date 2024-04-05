СМИ: хоккеиста «Торонто» Самсонова номинировали на «Билл Мастертон Трофи»

Эта награда вручается игрокам НХЛ, продемонстрировавшим выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Победитель будет объявлен в ходе церемонии, которая состоится в июне.

В июле Самсонов обратился в арбитраж НХЛ по поводу предложенной ему зарплаты. По информации СМИ, канадский клуб был готов предложить вратарю 2,4 миллиона долларов в год, в то время как россиянин требовал зарплату в размере 4,9 млн. По итогам решения арбитража НХЛ перед началом сезона был заключен контракт на один год с зарплатой 3,55 млн.

Как отмечает издание, Самсонов не лучшим образом начал сезон, после чего был выставлен на драфт отказов, но, несмотря на это, после 10 дней работы с тренером по вратарям, вернулся в состав, став основным голкипером команды.