Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Уилл Кайлли (6-я минута), Баркли Гудроу (20, 34) и Крис Крайдер (51). У «Детройта» отличились Эндрю Копп (8), Джей Ти Комфер (22) и Дилан Ларкин (34).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил личную результативную серию до восьми матчей, в которых суммарно набрал 17 очков (7 голов и 10 передач). Всего в сезоне-2023/24 НХЛ россиянин имеет в своем активе 111 очков (45+66) в 77 играх.
«Рейнджерс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах чемпионата. «Синерубашечники» возглавляют сводную таблицу «регулярки» НХЛ, набрав 108 очков в 77 матчах. «Детройт» потерпел пятое поражение в последних шести играх. «Ред Уингз» занимают пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона и идут десятыми в Восточной конференции с 82 очками после 76 матчей.