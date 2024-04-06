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10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Уилл Кайлли (6-я минута), Баркли Гудроу (20, 34) и Крис Крайдер (51). У «Детройта» отличились Эндрю Копп (8), Джей Ти Комфер (22) и Дилан Ларкин (34).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил личную результативную серию до восьми матчей, в которых суммарно набрал 17 очков (7 голов и 10 передач). Всего в сезоне-2023/24 НХЛ россиянин имеет в своем активе 111 очков (45+66) в 77 играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах чемпионата. «Синерубашечники» возглавляют сводную таблицу «регулярки» НХЛ, набрав 108 очков в 77 матчах. «Детройт» потерпел пятое поражение в последних шести играх. «Ред Уингз» занимают пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона и идут десятыми в Восточной конференции с 82 очками после 76 матчей.

Детройт
3:4
1:2, 2:1, 0:1
Рейнджерс
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