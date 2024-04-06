Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Уилл Кайлли (6-я минута), Баркли Гудроу (20, 34) и Крис Крайдер (51). У «Детройта» отличились Эндрю Копп (8), Джей Ти Комфер (22) и Дилан Ларкин (34).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин продлил личную результативную серию до восьми матчей, в которых суммарно набрал 17 очков (7 голов и 10 передач). Всего в сезоне-2023/24 НХЛ россиянин имеет в своем активе 111 очков (45+66) в 77 играх.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_lvkWWn8raw?si=oVPhBSPWqIklZOJN" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.