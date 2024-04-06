Не спасают даже голы Овечкина. «Вашингтон» на грани катастрофы

«Вашингтон Кэпиталз» — удивительная команда. Еще чуть более месяца назад на ее перспективах продолжить сезон после завершения регулярного чемпионата НХЛ был поставлен крест, но затем он же был оперативно выкопан восвояси, а сами «столичные» резко превратились в одних из главных претендентов на попадание в плей-офф. Однако с огромнейшим трудом добытое преимущество и, казалось, полученную в руки путевку в розыгрыш Кубка Стэнли «Кэпиталз» умудрились разбазарить.

«Выдержит ли “Вашингтон” испытание тяжелым календарем?» — такой вопрос был актуален под конец «регулярки». Ответ на него подопечные Спенсера Карбери дают пока что весьма печальный для своих болельщиков. «Кэпиталз» проигрывает матч за матчем. И чем ближе финиш чемпионата, тем большую важность получают игры для команды. Вчерашнее поражение «Кэпс» в принципиальной битве с «Питтсбург Пингвинз» не расставило всех точек над «i», но указало на вероятный провал «столичных». Хотя «Вашингтон» старался не показывать уныния в своих глазах.

«У нас еще есть шансы. Мы все еще в игре. Нужно просто продолжать бороться. Вот и все», — коротко и ясно заявил капитан команды Александр Овечкин после игры с «Пенс».

И ведь вроде бы сказанное Ови доказывает и делом. Уже сегодня его «Вашингтон» гостил у «Каролины Харрикейнз», за которую выступают экс-игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Эту встречу Александр начал ударно, оформив дубль в первом же периоде. Причем оба гола были, мягко говоря, нетипичными для российского голеадора. Обе шайбы пришли с пятака: сначала Ови удачно сыграл на добивании и забросил юбилейную, 850-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ, а затем технично подправил шайбу после наброса. Оформив 173-й дубль в заокеанской карьере, Ови стал еще ближе к Уэйну Гретцки. До повторения его снайперского рекорда осталось 43 шайбы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241046&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Был Ови близок и к историческому хет-трику. Но голкипер «Каролины» Петр Кочетков не позволил этому случиться.

Кочетков, к слову, стал одним из ключевых игроков матча. Работы у него в игре с «Вашингтоном» практически не было. За первые два периода в створ его ворот поступило всего лишь десять бросков. Десять очень редких бросков. Большую часть времени россиянин откровенно скучал. Даже если бы он покинул площадку, никто бы этого не заметил. Но если приходилось вступать в игру, то Петр делал это ярко. Как умеет.

Большая же часть игры проходила в зоне «Вашингтона». Хоккеисты «Каролины» буквально душили «столичных» и не давали ни секунды отдыха вратарю «Кэпс» Дарси Кемперу. В середине второго периода в его активе было уже 30 сейвов! Но вечно сдерживать невероятно мощное давление «ураганов» ни Кемпер, ни вообще весь «Вашингтон» не смогли. И тогда «Каролину» понесло.

Благодаря голу Джейка Гюнцеля «Харрикейнз» разгрузились психологически, поняв, что в воротах у соперника стоит всего лишь Кемпер, а не условный Мартин Бродо. В третьем периоде «Кейнз» довели начатое до конца. Хозяева заставляли игроков «Вашингтона» допускать ошибку за ошибкой, что вылилось в роковые удаления. Два численных большинства в концовке игры «Каролина» реализовала, а затем добила гостей голом в пустые ворота.

2:4 — «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд. На счастье «Кэпиталз» в параллельных матчах оступились их главные конкуренты. «Филадельфия Флайерз» вместе с Иваном Федотовым проиграла Баффало, а «Детройт Ред Уингз» не смог обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря этим результатам от Восточной конференции определились еще два участника плей-офф — «Торонто Мейпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». И теперь ситуация в борьбе за оставшиеся две путевки следующая:

седьмое и восьмое места на Востоке занимают «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз» соответственно;

третье и четвертое места в Столичном дивизионе также занимают «Айлендерс» с «Флайерз»;

у «Айлендерс» имеется 83 очка в 76 матчах, у «Флайерз» — 83 очка в 77 матчах;

«Вашингтон» и «Детройт» набрали по 82 балла в 76 играх, за ними следуют «Питтсбург» (81 балл в 76 матчах), «Баффало» (79 очков в 77 матчах) и «Нью-Джерси Девилз» (76 очков в 76 матчах).

Борьба среди этих команд обещает быть не просто острой, а ожесточенной. В оставшихся матчах до конца «регулярки»:

«Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Детройтом», «Баффало», «Тампой», «Бостоном» и «Филадельфией»;

сыграет с «Оттавой», «Детройтом», «Баффало», «Тампой», «Бостоном» и «Филадельфией»; «Айлендерс» — с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» (дважды), «Монреалем», «Нью-Джерси» и «Питтсбургом»;

— с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» (дважды), «Монреалем», «Нью-Джерси» и «Питтсбургом»; «Филадельфия» — с «Коламбусом», «Монреалем», «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Вашингтоном»;

— с «Коламбусом», «Монреалем», «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Вашингтоном»; «Детройт» — с «Баффало», «Вашингтоном», «Питтсбургом», «Торонто» и «Монреалем» (дважды);

— с «Баффало», «Вашингтоном», «Питтсбургом», «Торонто» и «Монреалем» (дважды); «Питтсбург» — с «Тампой», «Торонто», «Детройтом», «Бостоном», «Нэшвиллом» и «Айлендерс»;

— с «Тампой», «Торонто», «Детройтом», «Бостоном», «Нэшвиллом» и «Айлендерс»; «Баффало» — с «Детройтом», «Далласом», «Вашингтоном», «Флоридой» и «Тампой»;

— с «Детройтом», «Далласом», «Вашингтоном», «Флоридой» и «Тампой»; «Нью-Джерси» — с «Оттавой», «Нэшвиллом», «Торонто» (дважды), «Филадельфией» и «Айлендерс».

Чей календарь сложнее — вопрос, не имеющий ответа. Пересечений и интриг уйма, ясности, чем все завершится — на порядок меньше. Тем интереснее наблюдать.