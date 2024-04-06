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12:42 (мск), источник: ТАСС

Федотов провел первый полный матч в НХЛ после перехода в «Филадельфию»

Российский вратарь вышел в стартовом составе команды в игре против «Баффало».

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 6 апреля. «Филадельфия» в гостях со счетом 2:4 уступила «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Баффало» шайбы забросили Тэйдж Томпсон (11-я минута), Расмус Далин (35), Джек Куинн (40, 54). У «Филадельфии» отличились Ноа Кейтс (30), Оуэн Типпетт (50).

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов впервые вышел в стартовом составе команды после того, как присоединился к клубу 29 марта. Он дебютировал в НХЛ 2 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), выйдя на лед перед началом второго периода. В игре против «Баффало» Федотов отразил 15 бросков из 19.

«Филадельфия» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 83 очка в 77 матчах. «Баффало» — шестой в Атлантическом дивизионе, на его счету 79 очков после 77 встреч. В следующем матче «Филадельфия» на выезде сыграет с «Коламбусом» в ночь на 7 апреля по московскому времени. «Баффало» вечером 7 апреля в гостях встретится с «Детройтом».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде со счетом 4:3 обыграл «Детройт». В составе победителей голевую передачу отдал нападающий Артемий Панарин. «Колорадо» в гостях уступил «Эдмонтону» (2:6). Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 40 бросков из 46. «Сиэтл» одержал гостевую победу над «Анахаймом» (3:1). «Аризона» дома победила «Вегас» (7:4), отыгравшись со счета 1:4 и забросив шесть шайб в третьем периоде. В составе «Вегаса» результативной передачей отметился нападающий Павел Дорофеев.

По итогам игрового дня участие в Кубке Стэнли себе обеспечили «Торонто», «Тампа» и «Эдмонтон». Ранее в плей-офф вышли «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина», «Бостон», «Флорида», «Даллас», «Колорадо» и «Ванкувер».

Баффало
4:2
1:0, 2:1, 1:1
Филадельфия
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