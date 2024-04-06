Клуб НХЛ «Коламбус» выпустил матрешки с изображениями российских игроков
Сувениры с изображением Кирилла Марченко, Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова получат первые 10 тыс. болельщиков на благотворительном вечере.
Сувениры с изображением Кирилла Марченко, Егора Чинахова, Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова получат первые 10 тыс. болельщиков на благотворительном вечере.
ТАСС, 6 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» подготовил сувениры в виде матрешек с изображениями российских игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На сувениры нанесены изображения нападающих Кирилла Марченко, Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова, а также защитника Ивана Проворова. Матрешек раздадут первым 10 000 болельщикам на благотворительном вечере, который пройдет перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией». Игра состоится в ночь на 7 апреля по московскому времени.
«Коламбус» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 62 очка в 76 матчах.