Клуб НХЛ «Коламбус» выпустил матрешки с изображениями российских игроков

ТАСС, 6 апреля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» подготовил сувениры в виде матрешек с изображениями российских игроков команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На сувениры нанесены изображения нападающих Кирилла Марченко, Егора Чинахова и Дмитрия Воронкова, а также защитника Ивана Проворова. Матрешек раздадут первым 10 000 болельщикам на благотворительном вечере, который пройдет перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Филадельфией». Игра состоится в ночь на 7 апреля по московскому времени.