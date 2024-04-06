«Питтсбург» обыграл «Тампу» в матче НХЛ. Малкин и Кучеров набрали по 3 очка

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ТАСС, 6 апреля. «Питтсбург» со счетом 5:4 обыграл «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби (5-я минута), Евгений Малкин (27, 37), Крис Летанг (35) и Майкл Бинтинг (55). У проигравших отлились Стивен Стэмкос (33, 51), Ник Пол (41) и Энтони Дюклер (48). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативные передачи, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 23 броска из 28. Малкин также записал на свой счет результативную передачу.

В середине третьего периода один из арбитров, Стив Козари, столкнулся с защитником «Тампы» Хэйдном Флёри. В результате столкновения судья ударился головой об лед и потерял сознание. Позднее арбитру была оказана медицинская помощь. Он не смог самостоятельно подняться и покинул площадку на носилках.

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Малкин довел количество голов в нынешнем сезоне до 25. Россиянин в 12-й раз сумел добраться до данной отметки по ходу регулярного чемпионата. Из российских игроков минимум 25 голов в нынешнем сезоне забили нападающие Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 45 шайб), Кучеров (43), Кирилл Капризов («Миннесота», 37), Александр Овечкин («Вашингтон», 29), Павел Бучневич («Сент-Луис», 26) и Валерий Ничушкин («Колорадо», 26).

Кросби в третий раз за карьеру забросил не менее 40 шайб за регулярный чемпионат, ранее канадскому нападающему удавалось подобное в сезонах-2009/10 и 2016/17. Он стал седьмым игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки в возрасте 36 лет и старше. Это достижение также покорялось Овечкину (50 голов в сезоне 2021/22 и 42 — в сезоне 2022/23), финну Теему Селянне (48 в сезоне 2006/07), Хоу (44 в сезоне 1968/69), канадцам Филу Эспозито (42 в сезоне 1978/79), Брендану Шанахану (40 в 2005−06 годах) и Джонни Бьюсик (40 в 1972−73 годах).