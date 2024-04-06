«Питтсбург» вошёл в зону плей-офф после победы над «Тампой»

Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.

Таким образом, теперь на счету «Питтсбурга» стало 83 очка в 77 встречах. Эта победа стала для команды пятой подряд и позволила переместиться с 11-го места на восьмое и войти в зону плей-офф впервые с ноября.

В этом матче российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.