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6 апреля, источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» вошёл в зону плей-офф после победы над «Тампой»

В США на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Питтсбург
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.

Таким образом, теперь на счету «Питтсбурга» стало 83 очка в 77 встречах. Эта победа стала для команды пятой подряд и позволила переместиться с 11-го места на восьмое и войти в зону плей-офф впервые с ноября.

В этом матче российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу.

Напомним, что сейчас в Восточной конференции идёт плотная борьба за выход в плей-офф НХЛ. Девятую строчку в данный момент занимает «Филадельфия Флайерз» (83 очка, 77 игр). На 10-м месте располагается «Вашингтон Кэпиталз» (82 очка, 76 игр), на 11-м — «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством игр и очков.

Питтсбург
5:4
1:0, 3:1, 1:3
Тампа-Бэй
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