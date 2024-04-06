Битва Малкина и Кучерова едва не завершилась трагедией. Жуткие кадры из США

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подходит к концу, и интриг в нем осталось не так много. Одна из главных хранится в Восточной конференции, где разыгрываются две последние путевки в плей-офф. Борьба за эти места идет ожесточенная. Сразу несколько клубов имеют шансы запрыгнуть в вагон отбывающего в путешествие за Кубком Стэнли поезда, а с каждым матчем положение в турнирной таблице постоянно меняется.

Накануне «Филадельфия Флайерз», «Детройт Ред Уингз» и «Вашингтон Кэпиталз» — одни из претендентов на заветные билеты в плей-офф — одновременно оступились. И это было ох как на руку «Питтсбург Пингвинз», которые позднее принимали у себя дома «Тампа-Бэй Лайтнинг», уже гарантировавших себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В «Питтсбурге» отчетливо понимают всю степень ответственности. Проводить второй сезон подряд без плей-офф в этом клубе не желают от слова совсем. Именно поэтому накануне встречи с «молниями» «пингвины» имели в своем активе пять побед в последних семи матчах при двух поражениях в овертайме и серии буллитов соответственно. Благодаря важным очкам команда Майка Салливана приблизилась к зоне плей-офф на расстояние вытянутой руки, хотя еще около месяца назад это казалось чем-то невозможным и невероятным.

Эту самую руку «Пенс» протянули еще дальше и обыграли «Тампу»! Прямо сейчас «Питтсбург» находится в зоне плей-офф, оставляя позади себя «Филадельфию», «Детройт», «Вашингтон» и, естественно, «Баффало» с «Нью-Джерси», которых тоже еще рано списывать со счетов. Главными героями клуба выступают знакомые все лица — те, кого критикуют на порядок чаще остальных, те, кто написал современную историю «пингвинов». Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг.

Одним из авторов победного шествия в матче с «Лайтнинг» стал Кросби. 36-летний канадец проводит мощный сезон, а в последний месяц показывает потрясающую статистику, из-за чего североамериканские журналисты всерьез рассуждают о его месте среди кандидатов на «Харт Трофи». Сид в начале встречи завершил потрясающую атаку, которую начертили Эрик Карлссон и Брайан Раст. Канадцу оставалось прокинуть шайбу в пустые ворота, с чем он справился без каких-либо проблем.

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Продолжили же красивую историю Летанг и Малкин. Опытный канадский защитник отметился голом, а российский суперфорвард — двумя шайбами и одной результативной передачей. Этот вечер был имени Джино! Сначала Евгений оформил дубль и создал для «Питтсбурга» комфортное, казалось бы, преимущество для победы. Его вторая шайба и вовсе привела к тому, что присутствующие на игре родители Малкина Владимир Анатольевич и Наталья Михайловна элементарно не смогли сдержать слез. Так сильно они счастливы за успехи своего сына, который в своей карьере выиграл почти все.

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При счете 4:1 после двух периодов в теории можно было быть уверенным в том, что победа уже никуда не денется. Но не в случае «Питтсбурга» — команда Салливана в этом сезоне неоднократно обжигалась на подобных ситуациях и упускала нужный результат. Сегодня фиаско едва не случилось вновь. Никита Кучеров, продолжающий борьбу за «Арт Росс Трофи», увеличил свое преимущество в бомбардирском зачете сезона и оформил ассистнтеский хет-трик. Русский гений из «Тампы» уже в шести передачах от исторической сотни ассистов за сезон. Всего в его активе 136 баллов (43+93). Преследующие его Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид отстают на 5 и 8 очков соответственно.

4:4 на табло — эти цифры могли психологически ударить по «Питтсбургу». Не впервой. Но сейчас ситуация иная, на упаднические настроения у «пингвинов» нет времени. Поэтому признанный первой звездой матча Малкин и Майкл Бантинг под занавес встречи все-таки организовали победный для «Пенс» гол.

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Этот потрясающий матч можно было бы назвать даже идеальным и одним из лучших во всем сезоне. Но всего лишь один эпизод все перевернул. В третьем периоде защитник «Тампы» Хейдн Флери врезался в арбитра Стива Козари. Рефери к этому столкновению не был готов — он попросту не видел хоккеиста. Упав, Козари ударился головой о лед и на некоторое время потерял сознание.

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Матч был прерван, а арбитра увезли с площадки на носилках. Флери также получил серьезные повреждения: у канадца появилось рассечение, со льда он ушел на своих ногах, но с огромным трудом. Матч для него был завершен досрочно.

О состоянии здоровья обоих пострадавших на данный момент ничего не известно. Но их столкновение выглядело жутко и страшно. Полученные в нем повреждения могут оказаться достаточно серьезными.

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