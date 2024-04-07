Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил две шайбы в матче НХЛ с «Виннипегом»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 26, 6.04.2024, 23:00 Миннесота 2 Виннипег 4

ТАСС, 7 апреля. «Миннесота» со счетом 2:4 проиграла «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Владислав Наместников (3-я минута), Кайл Коннор (12), Алекс Иафалло (34) и Морган Бэррон (50). У проигравших дважды отличился Кирилл Капризов (9, 16). Наместников также записал на свой счет две результативные передачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241057&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 100 очков в 77 матчах. «Миннесота» располагается на шестой позиции с 81 очком после 76 встреч. В следующем матче «Виннипег» сыграет в гостях против «Нэшвилла» 10 апреля. «Миннесота» 7 апреля встретится на выезде с «Чикаго».