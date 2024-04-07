Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил две шайбы в матче НХЛ с «Виннипегом»
«Миннесота» уступила «Виннипегу» со счетом 2:4.
ТАСС, 7 апреля. «Миннесота» со счетом 2:4 проиграла «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Владислав Наместников (3-я минута), Кайл Коннор (12), Алекс Иафалло (34) и Морган Бэррон (50). У проигравших дважды отличился Кирилл Капризов (9, 16). Наместников также записал на свой счет две результативные передачи.
«Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 100 очков в 77 матчах. «Миннесота» располагается на шестой позиции с 81 очком после 76 встреч. В следующем матче «Виннипег» сыграет в гостях против «Нэшвилла» 10 апреля. «Миннесота» 7 апреля встретится на выезде с «Чикаго».
В других матчах игрового дня «Флорида» на чужом льду уступила «Бостону» (2:3 ОТ), у проигравших голевую передачу сделал нападающий Владимир Тарасенко, вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29. «Чикаго» дома оказался сильнее «Далласа» (3:2).