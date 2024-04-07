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09:54 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил две шайбы в матче НХЛ с «Виннипегом»

«Миннесота» уступила «Виннипегу» со счетом 2:4.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 26, 6.04.2024, 23:00

Миннесота2Виннипег4

ТАСС, 7 апреля. «Миннесота» со счетом 2:4 проиграла «Виннипегу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Владислав Наместников (3-я минута), Кайл Коннор (12), Алекс Иафалло (34) и Морган Бэррон (50). У проигравших дважды отличился Кирилл Капризов (9, 16). Наместников также записал на свой счет две результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 100 очков в 77 матчах. «Миннесота» располагается на шестой позиции с 81 очком после 76 встреч. В следующем матче «Виннипег» сыграет в гостях против «Нэшвилла» 10 апреля. «Миннесота» 7 апреля встретится на выезде с «Чикаго».

В других матчах игрового дня «Флорида» на чужом льду уступила «Бостону» (2:3 ОТ), у проигравших голевую передачу сделал нападающий Владимир Тарасенко, вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29. «Чикаго» дома оказался сильнее «Далласа» (3:2).

Бостон
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Флорида
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