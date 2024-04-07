Вратарь «Айлендерс» Варламов сыграл на ноль в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
Российский голкипер отразил 41 бросок и стал первой звездой встречи.
Российский голкипер отразил 41 бросок и стал первой звездой встречи.
ТАСС, 7 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0 обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон (30-я минута) и Кайл Палмиери (59). Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей. Его одноклубник вратарь Семен Варламов отразил 41 бросок и был признан первой звездой встречи.
В текущем сезоне российский голкипер провел 25 матчей и в третий раз сыграл на ноль. 35-летний Варламов в 41-й раз в карьере не пропустил ни одно шайбы за игру, из них 16 матчей на ноль он провел в составе «Айлендерс», сравнявшись по этому показателю с Риком Дипьетро. Рекордсменом клуба является Гленн Рёш (25 матчей без пропущенных голов), второе место занимает Билли Смит (22), третьим идет россиянин Илья Сорокин (18).
«Айлендерс» благодаря победе поднялись на третье место в Столичном дивизионе и вернулись в зону плей-офф. Команда из Нью-Йорка набрала 85 очков в 77 играх. «Нэшвилл» с 92 очками после 77 матчей располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе. В следующем матче «Айлендерс» в ночь на 10 апреля по московскому времени примут «Нью-Йорк Рейнджерс». «Нэшвилл» в ночь на 8 апреля по московскому времени на выезде сыграет с «Нью-Джерси».
Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу в гостевом матче с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился результативным пасом в домашней игре с «Филадельфией» (6:2), защитник «Торонто» Илья Любушкин — в гостевом матче с «Монреалем» (4:2). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 26. Его одноклубник американский форвард Остон Мэттьюс забросил 64-ю шайбу и набрал 100-е очко в сезоне.
Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи в домашнем матче с «Эдмонтоном» (2:4), его партнер по команде белорус Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и голевым пасом. Шарангович впервые в карьере достиг отметки в 30 голов за сезон.
Защитник «Ванкувера» Никита Задоров сделал результативную передачу в гостевой игре с «Лос-Анджелесом» (3:6).
Американский форвард «Оттавы» Брэди Ткачук в домашнем матче с «Нью-Джерси» (3:4) сделал 16 силовых приемов и установил рекорд лиги по этому показателю.