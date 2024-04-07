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10:12 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Айлендерс» Варламов сыграл на ноль в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Российский голкипер отразил 41 бросок и стал первой звездой встречи.

Айлендерс
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Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 7 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0 обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 26, 7.04.2024, 2:30

Айлендерс2Нэшвилл0

Заброшенными шайбами отметились Ноа Добсон (30-я минута) и Кайл Палмиери (59). Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей. Его одноклубник вратарь Семен Варламов отразил 41 бросок и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне российский голкипер провел 25 матчей и в третий раз сыграл на ноль. 35-летний Варламов в 41-й раз в карьере не пропустил ни одно шайбы за игру, из них 16 матчей на ноль он провел в составе «Айлендерс», сравнявшись по этому показателю с Риком Дипьетро. Рекордсменом клуба является Гленн Рёш (25 матчей без пропущенных голов), второе место занимает Билли Смит (22), третьим идет россиянин Илья Сорокин (18).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 26, 7.04.2024, 1:00

Сан-Хосе3Сент-Луис2ОТ

«Айлендерс» благодаря победе поднялись на третье место в Столичном дивизионе и вернулись в зону плей-офф. Команда из Нью-Йорка набрала 85 очков в 77 играх. «Нэшвилл» с 92 очками после 77 матчей располагается на четвертой строчке в Центральном дивизионе. В следующем матче «Айлендерс» в ночь на 10 апреля по московскому времени примут «Нью-Йорк Рейнджерс». «Нэшвилл» в ночь на 8 апреля по московскому времени на выезде сыграет с «Нью-Джерси».

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевую передачу в гостевом матче с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 26, 7.04.2024, 2:00

Коламбус6Филадельфия2

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился результативным пасом в домашней игре с «Филадельфией» (6:2), защитник «Торонто» Илья Любушкин — в гостевом матче с «Монреалем» (4:2). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 26. Его одноклубник американский форвард Остон Мэттьюс забросил 64-ю шайбу и набрал 100-е очко в сезоне.

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи в домашнем матче с «Эдмонтоном» (2:4), его партнер по команде белорус Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и голевым пасом. Шарангович впервые в карьере достиг отметки в 30 голов за сезон.

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров сделал результативную передачу в гостевой игре с «Лос-Анджелесом» (3:6).

Американский форвард «Оттавы» Брэди Ткачук в домашнем матче с «Нью-Джерси» (3:4) сделал 16 силовых приемов и установил рекорд лиги по этому показателю.

Монреаль
2:4
0:0, 2:4, 0:0
Торонто
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