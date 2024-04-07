Варламова признали лучшим игроком дня в НХЛ

ТАСС, 7 апреля. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Варламов отразил 41 бросок в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:0) и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Второй звездой дня стал шведский нападающий «Сан-Хосе» Уильям Эклунд, забросивший три шайбы в ворота «Сент-Луиса» (3:2 ОТ). Третьей звездой признан его соотечественник Адриан Кемпе из «Лос-Анджелеса». Нападающий забросил две шайбы и сделал результативную передачу в игре с «Ванкувером» (6:3).