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10:22 (мск), источник: ТАСС

Варламова признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» не пропустил ни одной шайбы в матче против «Нэшвилла» (2:0).

Айлендерс
Нэшвилл
Сан-Хосе
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 7 апреля. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Варламов отразил 41 бросок в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:0) и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Второй звездой дня стал шведский нападающий «Сан-Хосе» Уильям Эклунд, забросивший три шайбы в ворота «Сент-Луиса» (3:2 ОТ). Третьей звездой признан его соотечественник Адриан Кемпе из «Лос-Анджелеса». Нападающий забросил две шайбы и сделал результативную передачу в игре с «Ванкувером» (6:3).

35-летний Варламов в 41-й раз в карьере не пропустил ни одно шайбы за игру, из них 16 матчей «на ноль» он провел в составе «Айлендерс», сравнявшись по этому показателю с Риком Дипьетро. Рекордсменом клуба является Гленн Рёш (25 матчей без пропущенных голов), второе место занимает Билли Смит (22), третьим идет россиянин Илья Сорокин (18).

Айлендерс
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Нэшвилл
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