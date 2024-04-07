Егор Шарангович установил исторический рекорд НХЛ среди белорусов

В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:4) хоккеист забил свой 30-й гол в текущей регулярке, став первым белорусом в НХЛ, которому удалось отличиться 30 раз за сезон.

Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Грабовскому, который в регулярном сезоне-2010/11 забросил 29 шайб в составе «Торонто».