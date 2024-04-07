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10:26 (мск), источник: Sport24

Егор Шарангович установил исторический рекорд НХЛ среди белорусов

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович установил исторический рекорд НХЛ.

КалгариНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:4) хоккеист забил свой 30-й гол в текущей регулярке, став первым белорусом в НХЛ, которому удалось отличиться 30 раз за сезон.

Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Грабовскому, который в регулярном сезоне-2010/11 забросил 29 шайб в составе «Торонто».

Всего на счету Шаранговича в нынешнем регулярном чемпионате 56 (30+26) очков в 76 играх.

Калгари
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Эдмонтон
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