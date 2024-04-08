Капризов повторил достижение Ягра по количеству сезонов подряд с 40+ голами

Автором первой шайбы матча стал российский форвард Кирилл Капризов. Хоккеист забил свой 40-й гол в текущем сезоне НХЛ.
Это третий сезон Капризова с 40+ голами. Таким образом, он повторил достижение Яромира Ягра по количеству сезонов подряд с таким количеством заброшенных шайб. Также такое удавалось Горди Хоу, Леону Драйзайтлю, Давиду Пастрняку и ряду других игроков.
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 12, а среди россиян больше всего таких сезонов (5) провёл Илья Ковальчук.
Всего сейчас на счету Капризова 89 очков в 70 встречах.