Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
Нэшвилл
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
Монреаль
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон
Оттава
10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
Аризона
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Даллас
Хоккей. НХЛ
7.04
Чикаго
Миннесота
04
Хоккей. НХЛ
7.04
Детройт
Баффало
31
Хоккей. КХЛ
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
7.04
Чикаго
Миннесота
04
7.04
Детройт
Баффало
31
7.04
Калгари
Эдмонтон
24
7.04
Лос-Анджелес
Ванкувер
63
7.04
Айлендерс
Нэшвилл
20
7.04
Коламбус
Филадельфия
62
7.04
Монреаль
Торонто
24
7.04
Оттава
Нью-Джерси
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
01:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Капризов повторил достижение Ягра по количеству сезонов подряд с 40+ голами

В США на стадионе «Юнайтед-центр» прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесотой Уайлд».

Чикаго
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь

Автором первой шайбы матча стал российский форвард Кирилл Капризов. Хоккеист забил свой 40-й гол в текущем сезоне НХЛ.

Это третий сезон Капризова с 40+ голами. Таким образом, он повторил достижение Яромира Ягра по количеству сезонов подряд с таким количеством заброшенных шайб. Также такое удавалось Горди Хоу, Леону Драйзайтлю, Давиду Пастрняку и ряду других игроков.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 12, а среди россиян больше всего таких сезонов (5) провёл Илья Ковальчук.

Всего сейчас на счету Капризова 89 очков в 70 встречах.

Чикаго
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Миннесота
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь