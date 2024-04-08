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10:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капризов продолжает тащить «Миннесоту», но для плей-офф этого уже не хватит

«Уайлд» сохранили лишь теоретические шансы на восьмерку.

Миннесота
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Миннесота» не справилась с гонкой за попадание в плей-офф, и теперь попасть в топ-8 Запада команда может только благодаря чуду. Вероятнее всего, Кирилл Капризов впервые пропустит плей-офф НХЛ, хотя он сделал все, чтобы «Уайлд» вновь в нем сыграли.

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К матчу с «Чикаго» Капризов подходил в невероятной форме: он набирал очки в 14 из 15 последних игр. Всего на этом отрезке на счету россиянина было 22 (13+9) результативных действия. Сделал результат своей команде Капризов и сегодня.

В первом периоде «Чикаго» был острее, но ничего из этого преимущества извлечь не смог. Зато «Миннесота» в начале второго периода воспользовалась численным преимуществом после удаления Филиппа Курашева: Кирилл Капризов из левого круга вбрасывания броском в одно касание отправил шайбу в ворота.

Удвоить преимущество «Миннесоте» удалось всего через 11 минут: Марко Росси примерно из такой же позиции, как Капризов, забросил вторую шайбу в матче. Ассистом в этом голе также отметился россиянин.

Под конец второго игрового отрезка игроки «Уайлд» сняли все вопросы о победителе в сегодняшнем матче. Фредерик Гудро подправил шайбу после наброса Зака Богосяна с синей линии. Примечательно, что второе очко в своей энхаэловской карьере в этом голе набрал Марат Хуснутдинов. Далеко не все гладко идет у российского форварда в новой команде.

В третьем периоде Брок Фабер и Кирилл Капризов соорудили немного издевательский гол. Защитник «Уайлд» скинул шайбу назад, выбегая на ворота «Чикаго», оставив не у дел двоих оппонентов. Капризов скидкой воспользовался, забросив 41-ю шайбу в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего у Кирилла уже 89 очков в регулярке, а в списке лучших бомбардиров лиги он занимает 12-е место. Второй по результативности игрок «Миннесоты» отстает от россиянина на 27 баллов.

Впереди у «Миннесоты» пять матчей, а отставание от восьмого места составляет девять очков. Шансы попасть в плей-офф, мягко говоря, невелики.

Автор: Максим Клементьев

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Миннесота
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