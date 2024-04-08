Очередная драма Овечкина. «Вашингтон» вновь упустил победу, проиграв аутсайдеру НХЛ

«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф, но в последнее время значительно усложнил себе ситуацию: пять поражений подряд, предоставление шансов конкурентам, упущенное преимущество в две шайбы в последнем матче с «Каролиной». «Оттава» же уже продолжительное время ни за что не борется и тоже имеет серию поражений. А потеря Тима Штюцле, который пропускает второй матч подряд, порядком разрушила связи в топ-6 нападения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6e7436f9980d3bc5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241033&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом периоде главным действующим лицом стал Макс Пасиоретти, который сначала не попал в ворота, оставленные Йоонасом Корписало, угодив в блок, а затем всё-таки сумел завершить комбинацию третьего звена «Вашингтона».

На этом все интересные события на стартовом отрезке закончились, команды решили планомерно усыпить «Кэпитал Уан-Арену». Девять бросков на двоих — как доказательство.

На старте второго периода хозяева получили двойное численное преимущество, но не смогли создать ни одного момента, за что вскоре поплатились — Марк Кастелиц разобрался с Чарли Линдгреном. Далее шло повторение первого периода: команды почти не создавали моменты у чужих ворот, а игра ознаменовывалась нахождением в средней зоне и контролем шайбы в своей. Однако в конце периода удача улыбнулась «столичным» — Тревор ван Римсдайк набросил на ворота, и шайба пришла прямо на клюшку Алексею Протасу, который воспользовался моментом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241061&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оттава» обязана была сравнивать счёт на старте третьего периода, но Линдгрен стоял буквально на голове, не давая гостям отличиться. Правда, с броском Ридли Грейга во второй половине двадцатиминутки голкипер «столичных» справиться не сумел.

Команды ушли в овертайм, где «Вашингтону» даже не дали пощупать шайбу — через 41 секунду после его начала точку в матче поставил Джейк Сандерсон.