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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Очередная драма Овечкина. «Вашингтон» вновь упустил победу, проиграв аутсайдеру НХЛ

«Столичные» уступили в шестом матче подряд, значительно осложнив себе задачу по выходу в плей-офф.

Вашингтон
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф, но в последнее время значительно усложнил себе ситуацию: пять поражений подряд, предоставление шансов конкурентам, упущенное преимущество в две шайбы в последнем матче с «Каролиной». «Оттава» же уже продолжительное время ни за что не борется и тоже имеет серию поражений. А потеря Тима Штюцле, который пропускает второй матч подряд, порядком разрушила связи в топ-6 нападения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом периоде главным действующим лицом стал Макс Пасиоретти, который сначала не попал в ворота, оставленные Йоонасом Корписало, угодив в блок, а затем всё-таки сумел завершить комбинацию третьего звена «Вашингтона».

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На этом все интересные события на стартовом отрезке закончились, команды решили планомерно усыпить «Кэпитал Уан-Арену». Девять бросков на двоих — как доказательство.

На старте второго периода хозяева получили двойное численное преимущество, но не смогли создать ни одного момента, за что вскоре поплатились — Марк Кастелиц разобрался с Чарли Линдгреном. Далее шло повторение первого периода: команды почти не создавали моменты у чужих ворот, а игра ознаменовывалась нахождением в средней зоне и контролем шайбы в своей. Однако в конце периода удача улыбнулась «столичным» — Тревор ван Римсдайк набросил на ворота, и шайба пришла прямо на клюшку Алексею Протасу, который воспользовался моментом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оттава» обязана была сравнивать счёт на старте третьего периода, но Линдгрен стоял буквально на голове, не давая гостям отличиться. Правда, с броском Ридли Грейга во второй половине двадцатиминутки голкипер «столичных» справиться не сумел.

Команды ушли в овертайм, где «Вашингтону» даже не дали пощупать шайбу — через 41 секунду после его начала точку в матче поставил Джейк Сандерсон.

«Столичные» набирают одно очко, но уступают в шестом матче кряду — настоящая драма. Задача по выходу в плей-офф теперь становится архисложной. Александр Овечкин прерывает трёхматчевую результативную серию.

Вашингтон
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Оттава
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