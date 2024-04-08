Овечкину и Малкину такое и не снилось! Гениальный Панарин нереально хорош — он легко уделал двух русских легенд

Четыре матча осталось провести «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате. Все вопросы о попадании в плей-офф давно решены, а самым актуальным для прояснения является момент о победе в регулярном чемпионате, где «Синерубашечники» пока идут первыми. Но еще более интригующей выглядит игра лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина, который великолепно проводит концовку первой части сезона.

В очередном домашнем матче против «Монреаль Канадиенс» российский бомбардир набрал 4 (1+3) очка, добрался до отметки в 115 баллов за сезон и снова восхитил всех болельщиков. Простое сравнение — ни Александр Овечкин, ни Евгений Малкин ни разу за карьеру не добирались до такой серьезной отметки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241062&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От абсолютного рекорда результативности для игроков «Рейнджерс» Артемия отделяют 8 баллов — рекорд принадлежит Яромиру Ягру и был установлен в 2006 году. Есть ли шанс у Панарина догнать легендарного чеха и стать самым-самым крутым «рейнджером» в истории?

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Четыре очка за матч Панарин набрал в четвертый раз за сезон. А если брать матчи с тремя очками, то таких набралось уже 14 за нынешний регулярный чемпионат. Не удивительно, что имея такого лидера, «Рейнджеры» установили клубный рекорд по победам (53) и выиграли 10 из 13 последних поединков. К старту плей-офф ньюйоркцы подходят в максимально боевой форме.

Кроме Панарина стоит отметить и Игоря Шестеркина, который преодолел нестабильность по ходу регулярного чемпионата и также выдал отменную концовку. Российский страж ворот одержал 34-ю победу в регулярном чемпионате и улучшил свою статистику до показателей в 14 побед за 19 последних матчей. При этом, Игорь в шести последних стартах проиграл только один раз.