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10:27 (мск), источник: РБК

Панарин повторил рекорд результативности XXI века в НХЛ

В матче против «Монреаль Канадиенс» Панарин набрал четыре очка. Всего с начала сезона на его счету 115 очков.

Рейнджерс
МонреальНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим игроком встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс», в котором его клуб одержал победу со счетом 5:2.

Российский хоккеист записал на свой счет гол и три результативные передачи. Благодаря этим четырем очкам, он повторил рекорд результативности нынешнего века среди левых нападающих НХЛ. Теперь на его счету 115 очков. В нынешнем веке столько же набирали Джонни Годро и Джонатан Юбердо в сезоне-2021/22.

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При этом Панарин уже в этом матче мог установить рекорд, но его бросок угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

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Рекордсменом за всю историю лиги является Люк Робитайл, набравший в сезоне-1992/93 125 очков.

32-летний Панарин является одним из лучших российских хоккеистов. Форвард выступает за «Рейнджерс» с июля 2019 года. Тогда он подписал соглашение на семь сезонов со средней зарплатой $11,6 млн за каждый. Ранее россиянин играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».

Рейнджерс
5:2
0:1, 1:0, 4:1
Монреаль
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