Панарин повторил рекорд результативности XXI века в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим игроком встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс», в котором его клуб одержал победу со счетом 5:2.

Российский хоккеист записал на свой счет гол и три результативные передачи. Благодаря этим четырем очкам, он повторил рекорд результативности нынешнего века среди левых нападающих НХЛ. Теперь на его счету 115 очков. В нынешнем веке столько же набирали Джонни Годро и Джонатан Юбердо в сезоне-2021/22.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241062&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом Панарин уже в этом матче мог установить рекорд, но его бросок угодил в штангу за две минуты до конца третьего периода, когда гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

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Рекордсменом за всю историю лиги является Люк Робитайл, набравший в сезоне-1992/93 125 очков.